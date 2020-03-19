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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Sim yarışları beni formda tutuyor"

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Verstappen: "Sim yarışları beni formda tutuyor"
Ekleyen:
, Editör
19 Mar 2020 08:39

Max Verstappen, sim yarışlarına katılmaktan memnun olduğunu çünkü bunların kendisinin formda kalmasına yardım ettiğini söyledi.

COVID-19 virüsü nedeniyle hemen hemen dünyadaki tüm pistler belli bir süreliğine kapatıldı ve herkes evlerinde kalıyor.

Evinde kalan pilotlar kendilerini formda tutmak için spor yapıyorlar ama aynı zamanda bazı pilotlar sim yarışlarına da katılıyor.

Pazar günü yapılan espor yarışında Formula 1 pilotu Max Verstappen, Indy 500 galibi Simon Pagenaud, IndyCar sürücüleri Felix Rosenqvist ve Colton Herta, Formula E sürücüleri Antonio Felix da Costa, Max Günther ve Neel Jani gibi isimler, dünyanın en yetenekli simülatör sürücülerine karşı yarıştılar. 

Verstappen bu yarışlardan birisini de kazandı.

Hollandalı pilot, sim yarışlarının formda kalmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Genç pilot, “Çok eğlenceli bir yarıştı."

"Simülasyon yarışları beni formda tutuyor. Şu anda içeride kalmanız gerekiyor ve başka bir şey yapamazsınız."

"Ve zaten eğlenceli de. Ben sim yarışlarından zevk alıyorum. Kış boyunca bunu çokça yaptım ve yeteneklerimi gösteremeye ve daha da iyi hale getirmeye çalışıyorum. Bu yüzden yarışmayı seviyorum."

"Profesyonel sürücüler ve profesyonel sim sürücüleri ile böyle bir etkinliğe katılmak harika. Herkesin formda kalması ve birbirini geçmeye çalışması iyi bir şey. Eğlenceli ve çok daha fazlasını yapacağız." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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