Verstappen, Silverstone'da yine "yalnız" bir yarış geçirmeyi bekliyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, geçen hafta sonu yapılan Silverstone yarışını uzun süre boyunca yalnız şekilde üçüncü götürdü.

Son bölümde Valtteri Bottas'ın lastik patlatmasıyla da damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Bugün yapılan uzun sürüşlerde Verstappen yine en hızlı üçüncü isim görünümündeydi.

Günü Daniel Ricciardo'nun Renaul'sunun gerisinde dördüncü sırada tamamlayan Hollandalı pilot, günü şöyle yorumladı: “Bugün istediğimiz her şeyi yaptık, bu yüzden mutluyum. Genel olarak iyi bir gündü. Geçen hafta sonu Mercedes'in çok gerisindeydik ve son birkaç gün içerisinde bu fark ortadan kalkmadı. Ama takım bunu ortadan kaldırabilmek adına elinden gelen her şeyi yapıyor."

"Bugün birkaç teknik çözüm denedik, bunlardan bazıları ümit vericiydi. Akşam toplanan verileri ayrıntılı olarak incelememiz gerekecek. Yarın bizi nelerin beklediğini göreceğiz."

"Bence sıralama turlarında, arkamızdaki sürücülerle yakın bir mücadele olacak ve yarışta büyük olasılıkla yine yalnız olacağım."

"Bugün özellikle yumuşak lastiklerde çok fazla aşınma vardı ve yarışı tek pit stopla tamamlamak neredeyse imkansız görünüyor. Çoğunluğun iki pit stop stratejisini seçeceğini düşünüyorum, ancak bunun griddeki güç dengesini etkileyeceğini düşünmüyorum."