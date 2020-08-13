Verstappen: "Silverstone'da kazandık çünkü yumuşak lastikler bize daha iyi uydu"

Max Verstappen, geçen hafta sonu yapılan 70. Yıl Dönümü GP'de galibiyete uzanan isim olmayı başarmıştı.

Ancak bir önceki hafta yapılan yarışta, Mercedes'le aynı tempoda değildi.

Verstappen şöyle dedi: "RB16'nın burada nasıl olacağını bilmiyorum. Elbette geçen haftaki galibiyetten çok memnunum ama yeni bir haftadayız. Sıcaklıkların yüksek olması bizim için iyi bir şey. Ama bu kez lastikleri koruyup koruyamayacaklarını görmek gerekiyor. Umarım son yarıştaki gibi olur fakat göreceğiz."

"Geçen hafta sonu bazı takımlar kabarcıklanma sorunu yaşarken, bazıları yaşamadı. Eğer kabarcıklanma varsa, zorlayamazsınız ve yol tutuşu kaybedersiniz. Bunun, geçen hafta kazanmamızı sağlayan sebeplerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Orta gruptaki diğer takımlarla kıyasladığımızda belki de biraz daha iyiydik, ama çılgınca bir fark yoktu. Oysa Mercedes, kabarcıklanma sorunları nedeniyle çok daha fazla yavaşladı."

"Dürüst olmak gerekirse, gelişmemiz gerekiyor. Hem sıralama hem de yarışta daha iyi bir iş yapmalıyız. Özellikle sıralama performansını geliştirmemiz gerekiyor. Gerçekten son galibiyetten bu yana hiçbir şey değişmedi. Daha önce de açıkladım, geçen hafta yumuşak lastikleri çalıştırdığımız için tuhaf bir hafta sonu vardı. Bu lastikleri çok iyi çalıştırdık ve bizim lehimizeydi. Oysa Mercedes için aynı şey geçerli değildi."

"Neyse ki burada hava sıcak olacak ve bu bizim için iyi bir şey. Diğer tarafta son derece sert lastikler var. Bilemiyorum, şampiyonadaki yerimden memnunum. Ama her zaman daha iyisini istersiniz. Araçtan daha fazlasını çıkarmamız gerekiyor."

Mercedes'e kıyasla sıralama turlarında nerede zaman kaybettikleri sorusuna Verstappen, "Her hafta sonu biraz farklıdır. Bazen düzlük hızları ve bazen daha rekabetçi oldukları virajlar. Hatta Silverstone'daki iki hafta sonunda bile kaybettiğimiz yerler farklıydı. Yani bir şey söylemek zor çünkü takımlar arasındaki yere basma gücü seviyeleri çok farklı. Ayrıca sıralama turlarında çok güçlü bir modları var. Yine de kendi açımızdan, araç tarafında daha isini yapabileceğimizi biliyoruz. Ayrıca daha fazla güce ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden sadece buna odaklanmalıyız." yanıtını verdi.