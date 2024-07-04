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Formula 1 Britanya GP

Verstappen: "Silverstone'da galibiyet savaşı verme niyetindeyiz"

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu galibiyet için mücadele edebilmelerini umuyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull, son yarış Avusturya yarışının ardından odak noktasını Britanya'ya çevirdi ve hedefte yine zafer var.

Hafta sonu öncesinde konuşan Max Verstappen şöyle konuştu: "Avusturya'da her şey umduğumuz gibi sonuçlanmadı fakat geçen hafta sonundan çok şey öğrendik ve takımla birlikte tüm bunları gelecek için dikkate alacağız, iyi analiz edeceğiz ve çalışmalarımızda uygulamaya çalışacağız."

"Yarış sırasında bize pahalıya mâl olan bazı hatalar yaptık ama hafızada kalması gereken sprint ve iki pole pozisyonu gibi gayet iyi anlar da vardı."

"Neyi yanlış yaptığımıza bakıyoruz ve arka arkaya üç yarıştan oluşan çok gergin bir dönemin son yarışı için hazırlanıyoruz. Silverstone'da yine zafer için mücadele etmek niyetindeyiz."

Sergio Perez de Avusturya yarışı nedeniyle hayal kırıklığı yaşasa da, Silverstone için pozitif konuştu.

"Avusturya yarışının sonucu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı ancak yarışın başında aracımız hasar gördüğü için tempomuz doğrudan etkilendi ve benim için en iyi hafta sonu değildi."

"Cumartesi gününün ardından aracın temposunu arttırmayı başardık fakat ne yazık ki bunun onayını pistte alamadık. Silverstone'da iyi bir tempo sergilemek için toplanan bilgileri analiz ederek çalışmaya devam ediyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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