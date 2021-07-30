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Verstappen: "Silverstone'da, doğru takımla beraber olduğumu gördüm"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Silverstone'da yaşananlardan sonra Red Bull'da yarıştığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Verstappen: "Silverstone'da, doğru takımla beraber olduğumu gördüm"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Silversotne'da gerçekleştirilen yarışta Lewis Hamilton'la yaşadığı temas sonrası yarış dışı kalmıştı.

Hollandalı pilot şu anda şampiyonayı 8 puan önde götürüyor ve Macaristan'da, Silverstone'daki yarışın ardından yaşananlarla ilgili şöyle dedi: "Pazartesi sabahı uyandığımda, her şey elbette çok sert geliyordu. Ancak sonrası her şeyi geride bırakmaya çalıştım."

"Bir simülasyon yarışım vardı, bu yüzden pistte epey vakit geçirdim. Yani simülasyonda sürmek, gerçekte araç kullanmaktan çok da farklı değil. Sonunda direksiyon frenleme açısından aşağı yukarı pek çok aynı şey var."

"Şimdi kendimi fiziksel olarak iyiyim. Kazanın ertesi günü tekrar sürüş yapmam gerekseydi, ne olursa olsun direksiyon başına geçerdim. Başkasının aracımla yarışmasına asla izin vermezdim."

"Bu olay araçların ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor ancak bu tür etkilere arka arkaya maruz kalmamak gerekiyor çünkü vücudunuz için iyi şeyler değil."

"Telefonumu basındaki şeyleri okumak için çok fazla kullanmadım. Sadece dostlarımla konuşmak ve yarışa hazırlanmak için grup iletişimi için kullandım."

"Yaşananla hakkında söylenecek pek fazla şey yok. Zamanı geri alamayız. Her şey yaşandı. Tabii ki bu hafta sonu kazanmaya çalışacağız ve amacımız bu."

"Lewis'le aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Onunla aynı fikirde olmak zorunda değilim ve o da benimle aynı fikirde olmak zorunda değil. Fakat onunla konuşmaktan rahatsız değilim. Sürücüler olarak birbirinizi arayabilir ve birbirinizle bir şeyler konuşabilirsiniz. Yani benim için rahatsız edici değil."

"Silverstone'da olanlardan sonra takımın verdiği tepki ve durumu ele alış şeklinden ötürü onlarlar daha da gurur duydum. Tüm bunlar doğru takımla beraber olduğumu gösteriyor. Benim için ciddi zorluklara rağmen devam ediyorlar. Takımdaki herkesten nasıl olduğumu soran telefonlar ve mesajlar aldım. Takımda hissettiğim bu sıcaklığı, başka bir takımda çabucak bulabileceğimi düşünmüyorum."

Verstappen, Macaristan galibiyetinin şampiyonluk için önemi sorulduğunda, "Eğer o virajdan çıkabilseydik, Silverstone'da da kazanmalıydık. Bence gerçekten hızlıydık. Belki kanat ayarımız harika değildi ama sprint sıralama yarışından ötürü garip bir hafta sonu olmasından kaynaklanıyordu. Bu yüzden ayar değiştiremedik. Fakat Silverstone genel anlamda onlar için hep iyi bir pist oldu. Macaristan da öyle. Yine de bence burada ciddi bir [galibiyet] şansımız var. Umarım bunu tüm sezon boyunca sürdürebiliriz." dedi.

Lando Norris, McLaren. Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren. Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: FIA Pool

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