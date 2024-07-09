Verstappen: "Silverstone'da basit şekilde hızlı değildik"

Silverstone'daki yarışta Red Bull beklenenin aksine geride kaldı ve tempo eksikliği büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Yarışı farklı stratejilerin de yardımıyla ikinci bitiren Verstappen şöyle dedi : "Yarışın başlangıcı pek iyi değildi. Öndekilere ayak uydurmaya çalıştım ama lastikler çoktan tükenmişti."

"Ayrıca aşırı ısınma vardı ve tutuşu yeterince iyi olmadığı için büyük zorluk çektim."

"Lando Norris ve ardından Oscar Piastri tarafından geçildim. Yağmur yağmaya başlıyordu, çok fazla risk almak istemiyordum çünkü sürüş konusunda kendimi rahat hissetmiyordum. Bu yüzden pozisyonumu korumalı ve bir şekilde orada kalmaya çalışmalıyım diye düşündüm."

"Aynen öyle yaptım. Bir noktadan sonra durum daha da ciddileşti çünkü Carlos Sainz bile beni yakalamaya başladı. İşlerin hiç de iyi gitmediğini düşünmeye başlamıştım. Ancak pistte kaldık, kuru zeminden lastiğinden geçiş lastiğine ve ondan da tekrar kuru zemin lastiğine geçmek gibi doğru kararlar verdik."

"Bu yüzden galibiyet için yarışanlar arasında kaldım."

"Doğru anlarda doğru kararlar verdik. Yarış sonunda sert lastiği takmak da doğruydu. Bu sayede bitişe kadar tüm gücümle zorladım ve yarışı 2. sırada bitirdik."

"Her ne kadar bir an beşinci hatta altıncı bitirme ihtimalimiz varmış gibi görünse de iyi bir sonuç aldık. Yeterince hızlı olmadığımız bir günde 2. sırada yer almayı başardık ve bundan mutluyum."

Neden hızlı olmadıkları sorusuna Verstappen, "Sadece yeterli hıza sahip değildik. Ancak hangi kararların alındığını ve önümdekilerin nasıl davrandığını bilmiyorum. Elbette tüm bunları hâlâ analiz etmek gerekiyor." cevabını verdi.