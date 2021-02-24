Verstappen, Silverstone'da 2019 RB15'in direksiyonuna geçti

Red Bull tak\u0131m\u0131, d\u00fcnden bu yana Silverstone pistinde yer al\u0131yor ve d\u00fcn, Sergio Perez t\u00fcm g\u00fcn 2019 RB15'in direksiyonuna ge\u00e7erek yeni ekibi Red Bull ile ilk s\u00fcr\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015fti.\nBug\u00fcn tak\u0131m, daha farkl\u0131 bir test program\u0131na sahip.\nAvusturyal\u0131 ekip, sabah erken saatlerde Silverstone'a geldi ve Verstappen, \u00fczerindeki pas\u0131 atabilmek amac\u0131yla 2019 y\u0131l\u0131nda m\u00fccadele etti\u011fi RB15'in direksiyonuna ge\u00e7ti.\nHollandal\u0131 pilot, g\u00fcne\u015fli havada ger\u00e7ekle\u015ftirilen testte, eski arac\u0131yla bir dizi tur att\u0131 ve antrenman yapm\u0131\u015f oldu.\n\u00d6\u011fleden sonra ise 2021 sezonunda kullan\u0131lacak olan RB16B arac\u0131yla ilk s\u00fcr\u00fc\u015f yap\u0131lacak.\nTak\u0131mlar, 2020 \u00f6ncesindeki ara\u00e7larla istedikleri kadar tur atabiliyorlar. Ancak Perez ve Verstappen ikilisi, yeni ara\u00e7la sadece 100 kilometrelik bir test yapabilecekler.\nBug\u00fcn ayn\u0131 zamanda AlphaTauri de AT02'yi Imola'da piste \u00e7\u0131kar\u0131yor.\n