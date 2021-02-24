Verstappen, Silverstone'da 2019 RB15'in direksiyonuna geçti

Red Bull takımı, dünden bu yana Silverstone pistinde yer alıyor ve dün, Sergio Perez tüm gün 2019 RB15'in direksiyonuna geçerek yeni ekibi Red Bull ile ilk sürüşünü gerçekleştirmişti.

Bugün takım, daha farklı bir test programına sahip.

Avusturyalı ekip, sabah erken saatlerde Silverstone'a geldi ve Verstappen, üzerindeki pası atabilmek amacıyla 2019 yılında mücadele ettiği RB15'in direksiyonuna geçti.

Hollandalı pilot, güneşli havada gerçekleştirilen testte, eski aracıyla bir dizi tur attı ve antrenman yapmış oldu.

Öğleden sonra ise 2021 sezonunda kullanılacak olan RB16B aracıyla ilk sürüş yapılacak.

Takımlar, 2020 öncesindeki araçlarla istedikleri kadar tur atabiliyorlar. Ancak Perez ve Verstappen ikilisi, yeni araçla sadece 100 kilometrelik bir test yapabilecekler.

Bugün aynı zamanda AlphaTauri de AT02'yi Imola'da piste çıkarıyor.