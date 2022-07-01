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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Verstappen, Silverstone kazasına rağmen Hamilton'a kin duymuyor

Max Verstappen, Silverstone'a dönüşünde kötü hissetmiyor ve Lewis Hamilton'a karşı da kin duymuyor.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Verstappen, Silverstone kazasına rağmen Hamilton'a kin duymuyor
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Max Verstappen, geçen yılki Britanya Grand Prix'sinde kariyerinin belki de en büyük kazalarından birisini yapmıştı.

Cumartesi günkü sprint yarışını kazanmasının ardından pazar günkü yarışın ilk turunda Lewis Hamilton ile çekişen Hollandalı pilot, Mercedes sürücüsünün temasıyla Copse'ta bariyerlere çarpmıştı.

52G kuvvete maruz kalan Verstappen, uzun süre kendisine gelememişti ve Hamilton'ın galibiyet kutlamalarına da çok sinirlenmişti.

Şimdi yaklaşık 1 yıl sonra aynı piste geri dönen Verstappen, Hamilton veya Silverstone'la alakalı kötü bir hisse sahip olmadığını anlattı.

Verstappen, perşembe günü şöyle dedi: "Bu kesinlikle benim için en iyi Pazar günü değildi ama böyle şeyler olabiliyor."

"Ben her zaman önüme bakmaya çalışırım çünkü zaten geride kalan şeyi değiştiremezsiniz. Kariyerimde daha iyisini yapmak istediğim birçok Pazar günü geçirdim ve bu da onlardan biri. Fakat tamamen geride bıraktım."

"Buraya gelmek elbette anılarımı çağrıştırıyor ama şu anda yaptıklarımı etkilemiyorlar."

Hamilton'la ilgili de Verstappen, "Bir an için öfkeliyiz ancak yaşanan şeyi kolayca unutabilir ve birbirimizle sıkı bir şekilde yarışmaya devam edebiliriz. Sürücülerle ilgili harika bir şey de bu."

"Bu yıl birbirimize nasıl davrandığımıza bakarsanız, yaşananları geride bıraktığımızı görürsünüz."

"Temaslar ya da kazalar oluyor. Ne yazık ki bazıları, diğerlerinden daha acı verici oluyor fakat devam etmelisiniz. Geçen yıl yaşananlardan sonra bile birbirimize saygımız var."

"Geçen yıl söylenenlerin hemen hemen hepsi takımlar arasındaydı. Lewis ve ben, sadece kazanmak ve birbirimizi yenmek istiyorduk. Şimdi geçen seneye gülümseyerek bakıyorum." dedi.

Son olarak Ferrari ile olan savaşı sorulduğunda Hollandalı pilot, "Şimdi farklı bir ülkeden farklı bir takımla savaşıyoruz ve bu da durumu zaten farklı kılıyor."

"Fakat bu yıl birkaç takımın öndeki savaşa katılmasını umuyorum. Belki Mercedes bu hafta sonu tekrar ön tarafta yer alır, eminim birçok insan bunu istiyordur."

"Güzel bir gösteri sunmak için ön tarafa birkaç takımın daha yaklaşmasını isterim." dedi.

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