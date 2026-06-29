Verstappen: "Silverstone gerçekten çok zorlu geçecek"

Yabancı basına konuşan Verstappen, "Silverstone'u çok seviyorum. Ancak simülatörde birkaç tur attıktan sonra kahkahalara boğuldum. Açıkçası yeni araçlarla direksiyon başına geçtiğinizde Silverstone tamamen farklı bir pist gibi hissettiriyor." dedi.

"Batarya enerjisi, neredeyse tek turu tamamlamaya bile yemiyor."

"Silverstone'da alıştığımızdan tamamen farklı bir deneyim yaşayacağız çünkü bu durum doğrudan pistin yapısıyla ilgili."

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

"Red Bull Ring'de uzun düzlükler ve sert fren yapabildiğiniz alanlar vardı. Bu sayede bataryayı yeniden şarj edebiliyorsunuz."

"Silverstone'da da uzun düzlükler var ancak virajlar çok daha hızlı olduğu için bataryayı şarj etmek mümkün olmuyor. Bir sonraki düzlüğe gelindiğinde araçta neredeyse hiç güç kalmıyor."

"Silverstone gerçekten çok zorlu geçecek."