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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Her yarış galibiyet için savaşacağım"

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Verstappen: "Her yarış galibiyet için savaşacağım"
Ekleyen:
, Editör
16 Haz 2020 07:17

Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında sıkı bir sava beklediğini belirtti.

Mercedes son altı yılda altı takımlar ve altı pilotlar şampiyonluğu kazanmayı başardı ancak bu yıl diğerlerine kıyasla tamamen farklı bir sezon olacak.

Pek çok yarış takvimden çıkarıldı ve bazı pistlerde iki yarış yapılacak. Red Bull geçen yıl çeşitli pistlerde Mercedes'ten daha iyiydi ama şimdiye kadar takvimden çıkarılan pistlerde genel olarak Mercedes'in avantajı vardı.

Şimdiye kadar takvimden çıkarılan Avustralya, Azerbaycan, Monako, Fransa ve Japonya'da geçen yıl Mercedes kazanmıştı. Sadece düşen yarışlardan Singapur'da Ferrari kazanmıştı.

Şu ana kadar Avusturya ve Silverstone'da iki yarış yapılacağı kesinleşti. Avusturya GP'yi Red Bull, Silverstone'u ise Mercedes kazanmıştı. Çifte yarış yapılması gündemde olan Rusya, Çin ve Bahreyn yarışları ise Mercedes'in geçen yıl duble yaparak kazandığı pistlerdi.

RTL'ye konuşan geçen yılın şampiyona üçüncüsü Verstappen, "Savaş çok yakın olacak. Red Bull ve Ferrari'nin hızı artık Mercedes'e çok yakın."

"Hamilton ve ekibi daha önce işlerini daha iyi yapmayı başardılar, ancak bu sene onlarla mücadele edebilmeyi umuyoruz."

"Her yarışta zafer için savaşmaya çalışacağım. Bütün takım şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor. Çok yoğun bir takvim olacak ama çok uzun bir zaman sonra yeniden başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yaz tatiline ihtiyacım yok."

"Şimdi eskisinden daha fazla antrenman yaptım, simülatör üzerinde çalıştım ve koştum." dedi.

Verstappen, Sebastian Vettel'in F1'den ayrılması halinde üzüleceğini söyledi.

"Elbette bu karar beni çok şaşırttı. Görünüşe bakılırsa ayrılmanın herkes için en iyi seçenek olacağına karar verdiler. Sebastian sporumuzda çok şey başardı ve şampiyonayı terk etmesi üzücü olacak."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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