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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Verstappen: ''Sezonun sonuna kadar birbirimizle savaşacağız''

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Fransa Grand Prix'sinin galibi Max Verstappen, rakibi Lewis Hamilton'la sezon sonuna kadar yakın şekilde mücadele edeceklerini düşündüğünü söyledi.

Verstappen: ''Sezonun sonuna kadar birbirimizle savaşacağız''

Verstappen pole pozisyonundan başladığı yarışın ilk turunda aracın kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıktı. Sonrasında bu sezonki en büyük rakibi Hamilton ise birinci sıraya geçti ve yarışı bir süre lider götürdü.

Verstappen iki pit stop stratejisiyle kazandığı yarışın ilk turunda neler olduğunu şu sözlerle anlattı: ''Arka tarafı kaybettim ve bunu düzeltmeye çalıştım.''

Yarıştan sonra konuşan Hollandalı pilot, yarışın sonlarına doğru keyif aldığını ancak dengenin yarışın başlarında biraz düzensiz olduğunu anlattı.

''Sonlarına doğru evet, [keyif aldım]! Başlarda rüzgar nedeniyle çok zordu. Bir turda normal bir dengemiz oluyordu, sonraki turda ise her tarafa kayıyordum. Yani aracı stabil tutabilmek çok zordu ve pit stopu yaptıktan sonra, sert lastiklerde bunu görebiliyordunuz.''

''Arkadan çok zorladılar. Sonrasında iki pit stop yapmaya karar verdik. Neyse ki yarışın sonunda bu stratejimiz işe yaradı. Bunun için çok çalıştık ancak karşılığını aldık.''

Verstappen iki pit stop yapmaya karar verdikten sonra diğer sürücülerden daha hızlı olsa da, Hamilton'ı son turda yakalayabildi.

Herhangi bir noktada bunu başaramayacağını düşünüp düşünmediği sorulan Hollandalı pilot, ''Onu yakalamak zordu çünkü aramızda kalan çok fazla sürücü vardı. Ancak en sonunda iyi bir savaş çıkarabildik.''

Hollandalı sürücü son olarak sezonun devamı boyunca şampiyona mücadelesinin yakın geçeceğini düşündüğünden de bahsetti.

''Gördüğünüz gibi tüm yarış boyunca birbirimizle savaşıyorduk ve bence sezonun devamında da böyle olacak.''

 

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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