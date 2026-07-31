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Formula 1

Verstappen: "Sezonun ikinci yarısında daha istikrarlı olmalıyız"

Max Verstappen, Red Bull'un Formula 1 sezonunun ikinci yarısında daha başarılı olabilmesi için hem performansını artırması hem de mevcut araçtaki sorunları çözmesi gerektiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Red Bull, 2026 sezonunda şu ana kadar ilk dört takım arasında Grand Prix kazanamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Max Verstappen şu ana kadar beş kez podyuma çıkmayı başarsa da, aracın denge problemleri ve aerodinamik sınırlamaları nedeniyle henüz galibiyet elde edemedi.

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Verstappen, "Zordu."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Genel olarak gerçekten çok zorlu geçti. Elbette bazı güzel anlar, bazı umut veren performanslar vardı ama genel tabloya baktığımızda sezonun ilk yarısı zordu."

"Daha istikrarlı olmaya çalışmalıyız. Her yönüyle daha güçlü bir takım olmalı ve yarış hafta sonlarını daha sorunsuz geçirebilmeliyiz."

"Ayrıca daha fazla performans bulmamız gerekiyor. Bunun yanında mevcut paketimizde yaşadığımız sorunları da ortadan kaldırmalıyız. Sadece performans kazanmak değil, şu an elimizde bulunan araçla yaşadığımız problemlerin de çözülmesi gerekiyor." şeklinde konuştu. 

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