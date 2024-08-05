Verstappen, sezonun ikinci yarısında daha fazla galibiyet istiyor
Red Bull pilotu Max Verstappen, sezonun ikinci yarısında daha fazla galibiyet istiyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Max Verstappen İspanya Grand Prix'sinden bu yana yarış kazanamadı. Son dünya şampiyonu, Red Bull Racing'in yaz tatilinden sonra tempo arttırmasını ve tekrar kazanmayı umut ediyor.
Viaplay'e konuşan Verstappen şöyle konuştu: "Gerçekçi olmak gerekiyor. Her zaman bir gün güç dengesinin değişeceğini söyledim. Önceki birkaç yarışta da tam olarak böyle oldu."
"Takımla beraber ileri gitmeliyiz çünkü aksi takdirde zor ve uzun bir sezon geçireceğiz."
"Bence durum çok açık. Herkes tam bir bağlılıkla çalışmalı ve sezon sonuna kadar mümkün olanın en iyisini yapmalı."
"Umarım sezonun kalanında yarış kazanmak için yeterince fırsatımız olur.
"Her şeyi doğru yapmamız gerektiği çok açık fakta bunu yapmak kolay olmayacak. Rakiplerimiz çok tutarlı şekilde iyi performans gösteriyor."
"Ancak umuyorum ki aradan sonra kazanmak için daha fazla şansımız olacak."
Verstappen, yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile arasında sorun olmadığını yineledi.
"Tüm sorunlar çözüldü; artık bunu tartışmayacağım."
"Onunla hiçbir şeyi uzun uzun tartışmak zorunda değiliz. Sadece çalışmaya devam ediyoruz. Olması gereken be zaten bu."
"Her zaman böyle oldu fakat bu kez kelimeler bağlamından koparıldı."
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