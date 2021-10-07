Verstappen: “Sezonu ikinci tamamlamak, hayatımı değiştirmez”

Hollandalı sürücü, ilk kez şampiyonluk için mücadele ediyor ve sezonunu bitimine yedi yarış kala Hamilton’ın iki puan gerisinde yer alıyor.

Verstappen ile Hamilton sezon boyunca birkaç kez temas yaşayıp kazaya karıştı. Hollandalı sürücü bu temasların yaşandığı Silverstone ve Monza’da yarış dışı kalırken, Bakü ve Budapeşte’de de şanssızlıklar yaşayıp yarış dışı kaldı.

Kaybedilen puanlara rağmen Verstappen, kendisinin ve Red Bull’un “çok rahat ancak bir o kadar da odaklanmış” olduğunu ve stres yapmaları gereken hiçbir şey olmadığını söyledi.

Şampiyonluk savaşındaki bir sürücünün üzerindeki baskı ve beklenti düşünüldüğünde nasıl rahat kaldığı sorulduğunda Verstappen, “Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve takımın da bunu yaptığını biliyorum.”

“Ve sene sonunda ilk sırada yer alırsam, bu elbette inanılmaz bir başarı olur ve zaten bunun için çalışıyoruz, değil mi?”

“Ancak ikinci olsak bile, harika bir sezon geçirmiş oluruz diye düşünüyorum.”

“Sonuç olarak bu, hayatımı pek değiştirmeyecek.”

“Yani, yaptığım şeyden keyif alıyorum ve bu da çok önemli. Bana göre bu konuda endişe edecek pek bir şey yok.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen ayrıca, Rusya GP’de geçtiği yeni motorla beraber daha güçlü bir pakete sahip olduğunu da söyledi.

“Gelişmeye, zorlamaya, araçta daha iyi bir dengeye sahip olmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

“Çünkü asla mükemmel olamazsınız. Ancak öyle olmaya çalışacağız.”

“Ancak bu pistte çok fazla bilinmeyen var. Öncelikle bununla başa çıkmalıyız.”

“Önümüzdeki yarışlar zor olacak. Çünkü neler olacağını, nerede olacağımızı bilmiyoruz.”

“Bazı pistler bize, bazıları da Mercedes’e uyacak.”

“Yani umarım son birkaç yarışta olduğu gibi devam eder. Mücadele çok yakın ve iyi bir mücadele verebiliriz.”