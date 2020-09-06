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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Verstappen, sezonu Bottas'ın önünde tamamlayabileceğinden emin değil

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Verstappen, sezonu Bottas'ın önünde tamamlayabileceğinden emin değil
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Max Verstappen, bugün gerçekleştirilecek İtalya GP'de Valtteri Bottas karşısında çok fazla puan kaybetmeyi beklediğini, bu yüzden sene sonunda ikincilik için Mercedes pilotunu arkasında tutabileceğinden emin olmadığını söyledi.

Şu anda şampiyona lideri Lewis Hamilton'ın 47 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Verstappen'i 3 puan geriden Bottas takip ediyor.

Bu sene Mercedes'in üstün performansı karşısında şampiyonluk mücadelesi beklemediğini söyleyen Verstappen, sıralamalarda ancak 5. olabildi ve Hamilton'ın 0.9 sn gerisinde kaldı.

Sezonun kalan bölümündeki hedefinin sorulması üzerine Verstappen, "Muhtemelen sonunda öyle ya da böyle üçüncü olmak."

"Ben zaten şu anda 2. sırada olmama şaşırmış durumdayım. Çok istikrarlıyız ve zaman zaman normalden daha iyi performans sergiledik. Kazanmamız bu konuda yardımcı oldu."

"Kendi açımdan konuşmam gerekirse, asla şampiyonluk mücadelesi verdiğimizi düşünmedim. Her hafta sonu en az 7 puan kaybediyoruz. İlk başta arada 20-30 puan varken mücadeledeymiş gibi görünüyorsunuz. Ancak artık aradaki fark 47 oldu. Yarın daha fazlasını kaybedeceğiz. Yarınki yarışın ardından 50'lerde fark olacak."

"Ben hiçbir zaman bu mücadelenin içerisinde olduğumu söylemedim. Sadece her zaman mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışıyorum. Her zaman kendime, en iyi işi çıkarıp çıkarmadığıma bakıyorum. Her bir yarış hafta sonunda bunu başarmaya çalışıyorum." dedi.

 

Verstappen, sıralamalarda McLaren ve Racing Point araçlarının gerisinde kalmasına rağmen çok fazla hayal kırıklığı yaşamadığını söyledi.

Verstappen, "Herkes istediğini söyleyebilir ancak ben küçüklükten itibaren her zaman gerçekçi olmam gerektiğini öğrendim. Bazen bu depresif gelebilir ancak bana göre bu şekilde olması en iyisi."

"Sıralamalardan sonra hayal kırıklığı yaşamazsınız çünkü nerede olacağınızı tam olarak bilirsiniz. Ben, çok zor bir sıralama olmasını bekliyordum. Burada hiçbir zaman Mercedes'le mücadele etmeyi beklemiyordum. Aracımızın düşük yere basma gücü paketiyle nasıl olacağını görmek ilginç olacaktı."

"Ancak bu sayede, tüm sene boyunca yaşadığımız sorunlar ortaya çıkmış oldu. Yani aracımız çok hızlı bir araç değil." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Luke Smith

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