Verstappen: "Sezonu 1-2 bitirmek için bir strateji belirledik"
Red Bull pilotu Max Verstappen, yarıştan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, yarış için Sergio Perez ile sezonu 1-2 tamamlamalarını sağlayacak bir strateji belirlediklerini dile getirdi.
Red Bull, 2022 Formula 1 sezonunda hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.
Ancak takım, tarihinde ilk kez bir sezonu sürücüler şampiyonasında 1-2 bitirmek istiyor ve bundan ötürü yarıştan önce bir strateji toplantısı yaptılar.
Yarışa kısa bir süre kalan konuşan Verstappen, "İyi bir hafta sonu geçiriyoruz, bu yüzden harika bir ruh halindeyim."
"Elbette sezonu iyi bir sonuçla bitirmek istiyorum, bu yüzden yarışı kazanmaya çalışacağım ama Sergio'nun sezonu ikinci bitirmesi de önemli."
"Sezonu birinci ve ikinci tamamlamak adına bir strateji geliştirdik. Umarım planımız işe yarar." dedi.
Sergio Perez de takımın bir strateji hazırladığını doğruladı.
Meksikalı pilot, "Hedefim sezonu ikinci tamamlamak. Umarım stratejimiz bunu yapmamıza izin verir."
"Bu sonuca ulaşmak için nasıl hareket edeceğimizi tartıştık. Umarım ilginç bir yarış olur." dedi.
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