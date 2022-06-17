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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Verstappen: "Sezon ortasında kural değişikliği yapılması tam bir hayal kırıklığı!"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sezon ortasında performansı etkileyecek bir kural değişikliği yapılmasını desteklemediğini ve bundan ötürü FIA'nın son direktifi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Sezon ortasında kural değişikliği yapılması tam bir hayal kırıklığı!"
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FIA, Kanada GP öncesi perşembe günü "güvenlik gerekçesiyle" yeni bir direktif yayınladı ve dalgalanma konusunda önlemler alacağını açıkladı.

Buna göre ilk önce zıplama oranına belirli bir sınırlama getirecek ve takımlar o sınırı aşamayacaklar. Bu, performans kazanmak için aracı yere iyice yaklaştıran fakat dalgalanmaya göz yuman takımları etkileyecek. Şu anda en fazla dalgalanmayı AlphaTauri ve Mercedes yaşadığı için en çok bu iki takımı etkileyecek gibi görünüyor.

Diğer tarafta Red Bull, sezon başından beri dalgalanma yaşamadığı için kuraldan etkilenmeyecek çünkü zaten belirlenecek dalgalanma sınırının çok altında olacaklar

Fakat ikinci bir nokta da var: Red Bull, aracın asfalta çarpmasından kaynaklanan büyük kıvılcım yağmuruyla biliniyor ve FIA, aracın altındaki plakanın aşınma seviyesini değerlendireceğini duyurdu.

Bu açıdan Milton Keynes merkezli takımın ayarlamalar yapıp yapmayacağı ve eğer yapacaksa da aracın yüksekliğini ne ölçüde değiştirmesi gerekeceği belli değil.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

RACER'a konuşan Verstappen, "Sezon ortasında yine bir kural değişikliği yaşanması hayal kırıklığı yaratıyor."

"Konu, bu kuralın bizi veya diğer takımları daha fazla veya daha az etkilemesi değil. Sadece bir takım çok şikayet ediyor diye aniden tüm kuralların değişmemesi gerekiyor."

"Bu tarz sorunlar yaşamamak için harika bir iş ortaya koyan pek çok takım var. Yani bu sorunu çözmek mümkün. Aracınızı kaldırırsanız bu sorunları yaşamazsınız fakat bunu yapınca da performans kaybı yaşıyorsunuz."

"Yine de aracınızı buna uygun şekilde tasarlayamıyorsanız, bu kuralların değil, sizin hatanızdır. Bu açıdan kural değişikliği benim için üzüntü verici." dedi.

Verstappen ayrıca, "Durum pistten piste değişiyor ama bazı takımlar normal veya en azından diğer takımlardan çok daha az sorunla sürüş yapılabileceğini açıkça gösterdiler." diye de ekledi.

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