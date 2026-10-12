Formula 1 Singapur GP
Verstappen: "Sezon boyunca telsizde sorun yaşadım"
Red Bull sürücüsü Max Verstappen, Singapur Grand Prix'sinde yaşadığı telsiz sorunlarının kendisine sezon boyunca zorluk çıkardığını söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 12 Eki 2026 16:00
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Marina Bay Pisti'nde elde ettiği ilk pole pozisyonunu pazar günü ilk Singapur Grand Prix zaferine dönüştürdü.
Verstappen, cumartesi günü sprint sıralama turlarında pole pozisyonunu elde edip sprint yarışını da kazanarak Singapur'daki hafta sonunu tüm seanslarda zafere ulaşarak tamamladı.
Pazar günü gerçekleştirilen 62 turluk Grand Prix'de liderliği kontrol altında tutan Hollandalı sürücü, yaşadığı telsiz sorunu nedeniyle takımın pit duvarıyla iletişim kuramadı. Bu durum, Verstappen ile yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'nin kodlu mesajlar aracılığıyla iletişim kurmak zorunda kalmasına yol açtı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Verstappen, hafta sonunun önceki bölümlerinde de yaşadığı ancak pazar günkü kadar ciddi olmayan sorunun sezon boyunca kendisini etkilediğini belirtti.
Sık sık gergin geçen telsiz konuşmalarına gönderme yaparak şaka yapan Verstappen, şöyle konuştu: "Evet, belki de telsizin çalışmamasına burada en çok o sevinmiştir!"
"Yarış boyunca telsizden pek bir şey söyleyemedim."
"Bir noktada bana kodlu şekilde birkaç şey sormayı denedi ama bu hiçbir zaman hoş bir durum değildir."
"Zaten telsizle ilgili bütün sezon boyunca sorun yaşadım, ama durum özellikle bu hafta sonu çok kötüydü."
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- Motorsport.com Ekibi
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