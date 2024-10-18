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Formula 1 Amerika GP

Verstappen'den küfür eleştirilerine cevap: "Beş yaşındayken basın toplantısı izlemiyordum"

Singapur GP’de küfür ettiği gerekçesiyle FIA'dan ceza alan Max Verstappen, kendi basın toplantılarını düzenleyerek FIA’ya tepkisini sürdürüyor.

Ben Hunt
Ben Hunt
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Singapur Grand Prix’sinde canlı yayında küfür ettiği gerekçesiyle FIA tarafından kamu cezasına çarptırıldı.

Bunun üzerine Hollandalı pilot, FIA'yı protesto ederek kendi basın toplantılarını düzenlemeye devam edeceğini duyurdu.

Tüm yaşananların ardından Verstappen, aldığı cezaya rağmen hayatında bir değişiklik olmadığını ve ayrıca FIA'nın kendisine herhangi bir şekilde ulaşmadığını belirtti. 

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, with Max Verstappen, Red Bull Racing

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, with Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

ABD Grand Prix'si öncesinde konuşan Verstappen, "Bu durum benim için pek bir şey değiştirmiyor. Bu senaryonun tamamen gereksiz olduğunu düşünüyorum."

"Tabii ki küfür etmemelisiniz ama bu daha çok hakaret edip etmemekle ilgili. İnsanlar çocukların bunu izlememesini istemiş. Ancak ben beş yaşındayken hiçbir zaman bir basın toplantısı izlememiştim."

"Hayat böyle. Bir şeylere katılmadığımda bunu söyleyeceğim, bu kadar."

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