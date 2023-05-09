Verstappen: "Sert lastikle başlama planına mühendisimle karar verdik"

Dünya şampiyonu, dokuzuncu sıradan başladığı Miami GP'de farklı bir lastik stratejisi izleyerek çarpıcı bir sürüş sergiledi.

Verstappen sert lastiği uzun bir ilk stint boyunca mükemmel bir şekilde kullanırken, ön taraftakiler orta hamurda ufalanma sorunu ile mücadele etmek zorunda kaldılar.

Verstappen, ilham verici seçimini değerlendirirken, bu fikrin mühendisi Gianpiero Lambiase ile yaptığı görüşmelerin ardından ortaya çıktığını söyledi.

Hollandalı pilot, "Bu zaten mühendisimle konuştuğum bir şeydi."

"Bu konuda zaten oldukça güçlü fikirlerimiz vardı."

"Sonra tabii ki bunu takımla, stratejistlerle tartıştık ve şöyle dediler: 'Tamam, yarış zamanı açısından orta/sert ya da sert/orta arasında çok bir fark yok, bu yüzden gerçekten önemli değil.'"

"Ancak elbette, sert lastikle başladığınızda risk biraz daha yüksek çünkü elimizde sadece bir tane vardı, yani ilk turda bir lastik patlaması veya başka bir şey yaşasaydık, yarışımız daha zor olacaktı."

"Ama bu kumarı oynamaktan mutluydum. Elbette lastiklerinize her zaman dikkat etmeniz gerekir, ama bunun başlangıçta bana öndekileri geçmek için daha iyi bir fırsat verdiğini hissettim."

"Sanırım 14. tura geldiğimde zaten podyum pozisyonundaydım, yani bundan sonrası çoğunlukla temiz havada sürmekle ilgili ve yine lastiklerinize dikkat etmeniz gerekiyor." dedi.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates on the podium Photo by: Red Bull Content Pool

Verstappen sert lastikle başlamaya karar vermiş olsa da, takım arkadaşı Sergio Perez çok riskli olacağı için bunu hiç düşünmediğini söyledi.

Perez, "Pole pozisyonundan başladığınızda, sert lastikle başlamak güvenlik araçlarıyla doğru ya da yanlış gidebilecek bir kumara benziyor."

"Sanırım o sırada hiçbirimiz orta hamurun iyi bir performans göstermemesini beklemiyorduk... Çünkü neredeyse tüm grid orta hamurla başlamayı tercih etti. Sanırım başlangıçta hiçbirimiz bunun ne kadar zayıf bir lastik olduğunu fark etmedik, birkaç tur attıktan sonra fark ettik." dedi.

Sert lastiklerle başlasaydı kazanabileceğini düşünüp düşünmediği sorulan Perez şunları söyledi: "Bence buna cevap vermek zor çünkü lastiklerin ne yapacağını bilmiyorsunuz."

"Ama çok zayıf olan orta hamurla daha az zaman geçirdiğim için performansım kesinlikle biraz daha iyi olurdu."