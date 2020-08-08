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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Verstappen, sert lastik kararı nedeniyle güçlü hissediyor

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Verstappen, sert lastik kararı nedeniyle güçlü hissediyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
8 Ağu 2020 19:40

Red Bull pilotu Max Verstappen, bugünkü sıralamaların 2. seansında sıra dışı sert lastik kullanma kararının doğru olduğunu çünkü geçen hafta o lastikleri çok iyi çalıştırdığını söyledi.

Hollandalı pilot, sıralamaların ikinci seansında sert lastikleri kullanan tek isimdi ve yarışa bu lastiklerle başlayarak avantajlı olacak.

Silverstone'da gerçekleştirilen ilk yarışta birçok pilot C2 lastiklerle ikinci seansı geçmişti ancak o zaman bu lastikler orta lastikti. Bu yarışta ise C2'ler en sert lastikler oldu.

Verstappen, "O lastiklerde güçlü hissettim. Onu daha yumuşak lastik olarak zaten kullandık. Bu hafta sonu, geçen hafta kullandığımız sert lastikleri kullanamıyoruz. Onlar oldukça iyi lastiklerdi."

"Bu yüzden mümkün olan en sert lastiklerle gitmek istedim çünkü bu hafta sonu yumuşak lastikler parçalanıyor. Bu açıdan seçenek değillerdi. Herkeste bunu görebilirsiniz."

"Orta lastiklere gelirsek, geçen haftanın yumuşak lastikleriydi ve harika değillerdi. Üst sıra pilotları onlarla sıralamaya çıkmak istemediler. Bu yüzden pist daha sıcakken neden şimdi onlarla sıralamaya çıkayım? Bu yüzden sert lastiklerle 2. seansı geçmek önemliydi." dedi.

Verstappen, sert lastiklerle yarışa başlamanın yarış startında daha az yol tutuşuna sahip olması nedeniyle olumsuz olacağını söyledi.

Verstappen, "Yarın muhtemelen start biraz zor olacak ancak geçen hafta arkamdaki daha yumuşak lastikli pilotlara karşı yerimi korumayı başardım. Bu açıdan sorun olacağını düşünmüyorum." dedi.

Verstappen, sıralamalarda Nico Hulkenberg'in arkasında kalmasının ardından daha iyi iş çıkarabileceklerini kabul etti.

Verstappen, "Hangi lastiğin en hızlı olacağından emin değildim. Bu yüzden her iki lastiği de denedik. Şu an geriye dönüp bakarsak, çok fazla tur atamadım. Sıralamalarda sadece 4 tur attım ve muhtemelen bu yeterli değildi. Önce yumuşak, ardından sert, sonra orta ve en sonunda yumuşak lastiklerle tur attım. Bu açıdan iyi bir referans noktam olmadı."

"Prosedür açısından en iyi işi çıkardığımızı düşünmüyorum. Bu konuda ders çıkarmamız lazım. Bu yüzden Q3'te her şeyi doğru yapamadık çünkü aracımız fena değildi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Editör Adam Cooper

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