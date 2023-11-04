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Formula 1 Brezilya GP
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Verstappen: "Seans normal geçseydi sonuçlar değişebilirdi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Brezilya'da eğer yağmur yağmasaydı tablonun değişebileceği görüşünde.

Editör Ezel Tan
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Red Bull Racing'den Max Verstappen, Pirelli Pole Pozisyonu Ödülünü Brezilyalı eski futbolcu Adriano'dan aldı

Sıralama turlarının oldukça yakın geçtiği Brezilya'da, Q3'te sürücüler sadece bir tur atabildiler ve ardından pisti yağmur vurdu.

Son haklarda yağmur öncesinde sert rüzgarlar vardı ve sürücüler temiz turlar atmakta bile zorlandılar.

Seansı temiz bir turla ilk sırada tamamlayan Max Verstappen, "Bugün hava koşulları nedeniyle oldukça zorlu geçmesine rağmen, pole pozisyonunu elde etmek harikaydı." dedi.

Pole pozisyonu kazanmanın çok mu zor olduğuyla ilgili bir soru üzerine Verstappen şöyle konuştu: "Evet, arada gerçekten küçük farklar vardı."

"Q1 ve Q2 boyunca herkesin çok sayıda lastik seti kullandığını görebiliyordunuz. Bence oldukça ilginçti."

"Sonra, Q3 için pit yoluna çıktık ve gökyüzünün simsiyah olduğunu görebiliyorduk."

"O sırada 'Vay canına, eğer yağmur yağarsa çok fazla olacak' diye düşündüm."

"Bu yüzden piste çıkış turum oldukça hızlıydı. Sonra tura başladık; ilk sektör iyi hissettirdi fakat turun geri kalanı şoke ediciydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing

"Yağmur geliyordu, henüz piste vurmuyordu ama rüzgar çok artmıştı. Orta sektörde arkadan esen rüzgar aracı sallıyordu ve her yerde kayıyordum. Radyodan 'neler oluyor?' diye sesleniyordum çünkü çok kötüydü."

"Takım bana zorlamaya devam etmemi çünkü herkesin zorlandığını söyledi. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım çünkü araç dengesi üzerinde çok büyük etkisi vardı."

"Havanın kendisi de gerçekten inanılmazdı."

Verstappen normal bir seansta ne olacağı sorusuna şöyle yanıt veriyor: "Aradaki farklar çok çok yakındı. Bence gayet rekabetçiydik ama hava koşullarının etkilemediği normal bir seans olsaydı, üçüncü bölümde kim lider olurdu söylemek güç."

"Bu durum Pazar günü için her şeyi heyecanlı kılıyor."

"Fakat önce sprint yarışı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eminim sprint sıralama turları yine çok yakın geçecek."

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