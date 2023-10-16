Verstappen, Schumacher'in Ferrari F2004'ünü istiyor
Max Verstappen Ferrari'ye kendisini araması için çağrıda bulundu, ancak bunun nedeni Ferrari'ye katılmak istemesi değil, F2004'ü satın almak istemesi.
Ferrari'nin şampiyon olmak istiyorsa Max Verstappen'le anlaşması gerektiğini söyleyenlerin sayısı hiç de az değil.
Ancak Hollandalı pilotun 2028 sonuna kadar Red Bull ile kontratı bulunuyor ve takımdan ayrılması pek olası değil.
Fakat Verstappen'in son günlerde Ferrari'den bir telefon beklediği ortaya çıktı. Bunun sebebi, takıma katılmak istemesinden ziyade Ferrari F2004 aracını satın almak istemesi.
Gazzetta dello Sport'a konuşan Verstappen şöyle dedi: "Formula 1'de şampiyonluk kazandığım tüm Red Bull araçlarını garajımda görmek isterim."
"Michael Schumacher'in Ferrari F2004'ü de öyle çünkü bu inanılmaz bir araç."
"Fakat bunu nasıl satın alacağımı bilmiyorum."
"Bu Ferrari Başkanı John Elkann'a çağrımdır; umarım bu röportajı okur ve belki beni arar."
Schumacher'in Ferrari F2004'ünü isteyen tek sürücü Verstappen değil. Daha önce Sebastian Vettel de bu aracı istemiş ancak çok pahalı olmasından ötürü bu hayalinden vazgeçmişti.
Mick Schumacher in his fathers championship winning Ferrari F2004
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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