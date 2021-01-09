Verstappen: "Schumacher soyadı Mick'in işini kolaylaştırmayacak"

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick Schumacher, yeni sezonda Haas ile F1'e adım atacak.

Gözler genel olarak Alman pilotun üzerine çevrilecek çünkü Alman pilotun babası, Formula 1'in en efsanevi sürücülerinden bir tanesi konumunda yer alıyor.

Gridde babası daha önce Formula 1 pilotu olan bir başka isim Max Verstappen.

İlginç şekilde Max'in babası Jos ve Mick'in babası Michael, geçmişte iki yakın arkadaştı. Bundan ötürü Mick ve Max, birlikte kartinge gidiyorlardı.

F1-Insider.com'a konuşan Max, o dönem pisti paylaştığı kişinin gerçekte kim olduğunu bilip bilmediği sorusuna, "Hayır! O zamanlar üç ya da dört yaşındaydım. Tek bildiğim şey [onun] Michael Amca olduğuydu. Çok nazikti. Son derece harika bir aile babasıydı. Ama onu hiç rekorlar kıran dünya şampiyonu olarak görmedim, çünkü bunun farkında değildim!"

"Bunu sahip olduğumuz eski fotoğraflarda ve görüntülerde de görebilirsiniz. Mick ya da Gina (Michael'ın kızı) ile pek çok fotoğrafımız var, harikaydı. Bugün hâlâ bu hafta sonlarıyla ilgili güzel anılarımız var." yanıtını verdi.

Kartingde kimin kazandığı sorusuna Max, "Kimse. Çünkü sadece eğlenmek istiyorduk. Her zaman iki koltuklu karting araçlarını kullanırdık. Michael, Mick ya da Gina ile bunu yapardı. Babam da benimle. Eğer işler tehlikeli hale getirse, babalarımız hemen müdahale ederdi."

"Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz, ama o zaman Almanca konuşamıyordum! Nasıl anlaştığımıza dair hiçbir fikrim yok. Ama iki, üç ya da dört yaşındaki çocuklar aynı dili konuşmasalar bile iletişim kurmakta sorun yaşamazlar."

"Bir F1 pilotunun oğlu olmak, eğer her şey yolunda giderse kolaydır. Ama eğer düzgün gitmiyorsa o zaman zordur."

"Mick için durum benden daha farklı. Babası yedi kez dünya şampiyonu olmuş rekortmen bir şampiyon. Bu, başlangıç için kolay değil. Zaten karting yaparken de basın her zaman onun etrafındaydı."

"Formula 4'te, Formula 3'te... Ve şimdi coşku daha da arttı. Ama iyi bir çevreye sahip, onunla ilgilenen iyi insanlar var. Bence çok iyi bir iş yapıyorlar." yanıtını verdi.