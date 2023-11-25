Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip"
Red Bull pilotu Max Verstappen, antrenman turlarında yaşadığı sorunların ardından pole pozisyonunu almasına şaşırmış.
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, antrenmanlarda araçtan hiç de memnun değil ve tur zamanı anlamında geride görünüyordu.
Ancak sıralama turlarının üç bölümünü de lider tamamladı ve sezonun son pole pozisyonunun sahibi oldu.
Seansın ardından konuşan Verstappen, "Gerçekten çok garip."
"Şu ana kadar tüm hafta sonu biraz zorlanmıştım. Sıralama turları için aracı kesinlikle geliştirdik ve ilk turdan itibaren her şey biraz daha iyi görünüyordu."
"Bu yüzden pole pozisyonunda olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.
Verstappen, sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdiklerini ve bunun da fark yarattığını düşünüyor.
"Burada küçük bir kayma ya da en ufak bir hata bile çok fazla tur zamanına mâl olabilir."
"Antrenmanlarda bize olan da buydu. Fakat sıralama turlarında her şey biraz daha rayında gitti."
Fakat Verstappen, pazar günü ne kadar iyi olacaklarından emin değil.
"Yarışta ne kadar iyi olacağımıza dair hiçbir fikrim yok."
"Normalde her zaman oldukça iyiyizdir. Bekleyip görelim."
"Bizim için gerçekten özel bir sezon oldu ve mevcut durumdan gerçekten keyif alıyoruz. Bu yıl şu ana kadar başardıklarımızla gurur duyuyoruz.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
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