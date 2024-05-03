Verstappen şaşkın: "Nasıl olduysa pole pozisyonunu kazandık"

Orta lastiklerin kullanıldığı ilk iki seansta McLaren pilotu Lando Norris'in damgasını vurduğu sprint sıralamaların 3. seansında görüntü tamamen değişti.

Yumuşak lastiklerle tamamlanan bölümde pilotlar 8 dakikalık seansın neredeyse son 3 dakikasında piste çıktılar. Şampiyona lideri Verstappen dahil birçok pilot hızlı turunda bazı hatalar yaptı ancak günün sonunda pole pozisyonunu kazanan isim Verstappen oldu.

Verstappen, pite dönüş turunda telsizden gülerek, "Diğerlerine ne oldu? Turum berbattı! Ancak bunu kabul ediyorum." demişti.

Sprint sıralama sonrasında konuşan Verstappen, turunun kötü olduğu inancını sürdürdü.

Verstappen, "Gerçekten berbat hissettim. Belki de son seansta lastiklerin çalışmasını sağlamak inanılmaz zordu."

"Zaten SQ2'de kendimi iyi hissetmiyordum. SQ3 de benim için oldukça benzerdi. Yumuşak lastiklerde pek gelişme gösteremedim. Her nasılsa olduysa birinci olduk. Elbette bunu memnuniyetle kabul ediyorum."

"Ancak her ne sebeple olursa olsun, orada sürüş yapmak keyifli gelmedi çünkü antrenmanda gerçekten çok iyi hissettim, çok rahattım ve kendime güveniyordum, sıralamada ise pek iyi hissetmedim."

"Biraz pist düzeninden kaynaklanıyor olabilir. Antrenmandan sonra pole için mücadele edebileceğimizden oldukça emindim ama sıralama turlarında durum pek de öyle görünmüyordu."

"Ama bir şekilde birinci olduk. Son turda diğer araçlara ne olduğunu bilmiyorum." dedi.