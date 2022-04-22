Verstappen, sarı bayrak incelemelerinden nasıl kurtuldu?

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Valtteri Bottas, sıralama turlarının son bölümünde mekanik bir arıza ile yolda kalmıştı. Fin pilot, Varinte Alta'nın çıkışında aracını yolun kenarına çekmek zorunda kaldı ve bundan ötürü de son sektörde sarı bayraklar vardı.

Bottas'ın aracının yanından, yani sarı bayrakların bulunduğu bölgeden geçen ilk pilotlardan biri de Verstappen'di. Hollandalı pilot, sarı bayraklı bölgeden geçtiği turunu tamamladı ve bu tur, kendisine pole pozisyonunu getirdi.

Eskiden, bir pilot sarı bayrak bölgesinden geçmesinin ardından derecesini geliştirirse, o tur direkt olarak siliniyordu ancak Verstappen'in bu turu silinmedi çünkü Hollandalı pilot, F1 tarafından belirtilen bütün gerekliliklere uydu.

Pilotlar, F1 yarış direktörü Niels Wittich tarafından her hafta sonu öncesinde dağıtılan "etkinlik notlarında" belirtilen kurallara antrenman ve sıralama seanslarında uymak zorundalar.

Wittich, bu notlarda bir şeyi açıkça belirtiyor: Tek sarı bayrak altında yapılması gerekenlerle, çift sarı bayrak altında yapılması gerekenler arasında büyük bir fark var.

Bottas'ın aracının bulunduğu bölgede tek sarı bayrak vardı. Eğer çift sarı bayrak olsaydı, Verstappen turunu kesinlikle bırakmak zorunda kalacaktı ve derecesini geliştiremeyecekti.

Etkinlik notlarında, çift sarı bayraklarla alakalı şu ifadelere yer veriliyor: "Çift sarı bayrakların bulunduğu bölgeden geçen bir pilot; hızını ciddi derecede düşürmeli ve yönünü değiştirmeye ya da durmaya hazırlıklı olmalı."

"Hakemlerin, pilotun belirtilen gerekliliklere uyduğundan emin olması için pilotun anlamlı bir tur zamanı kaydetmemesi gerek. Bundan ötürü çift sarı bayrak bölgesinden geçen herhangi bir pilotun turu silinecek."

Ancak belirttiğimiz gibi Bottas'ın aracının bulunduğu bölgede tek sarı bayrak vardı ve tek sarı bayrak durumları farklı değerlendiriliyorlar.

Tek sarı bayraklar hakkında notlarda şu ifadelere yer veriliyor: "Tek sarı bayrak bulunan bölgeden geçen pilotlar, hızlarını düşürmeli ve yönlerini değiştirmeye hazırlıklı olmalılar."

"Pilotun hızını düşürdüğünün açık bir şekilde fark edilmesi gerek. Bunun için de tek sarı bayrak bölgesinden geçen pilotun erkenden frenlemesi ya da fark edilebilir bir şekilde hızını düşürmesi gerekli."

Verstappen'in olayına baktığımızda, araç üstü görüntülerde Verstappen'in tek sarı bayrak kurallarına uyduğu görülebiliyor.

Verstappen, sarı bayrak sinyalinin yanından, yani Bottas'ın aracının yanından geçerken ayağını gazdan çekiyor ve yavaşlıyor. Buna ek olarak, yedinci vitesten altıncı vitese iniyor ve sarı bayrakları gördüğünü, sarı bayraklara reaksiyon gösterdiğini açık bir şekilde işaret ediyor.

Verstappen, sarı bayraklar altında yavaşladığını ve sarı bayrakları fark ettiğini aksiyonlarıyla açık bir şekilde gösteriyor. Red Bull kampı da Verstappen'in doğru aksiyonlarının farkındaydı. Takım, bu olayın ardından oldukça rahattı ve Verstappen'in inceleme altında olmayacağını biliyorlardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images