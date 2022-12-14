Verstappen: "Sargeant ilk senesinde kendisine baskı yapmamalı"

Gelecek sezon gridde tam üç yeni isim bizleri bekliyor olacak: Oscar Piastri, Nyck De Vries ve Logan Sargeant.

Bu isimler arasında en büyük baskının Sargeant'ın üstünde olması bekleniyor; nitekim kendisi Scott Speed'den bu yana tam zamanlı olarak yarışmaya hazırlanan ilk Amerikalı pilot.

Kendisi için hem iyi hem kötü haber ise, Williams gibi son dönemlerini nispeten arka sıralarda geçirmiş bir takımda yarışacak, dolayısıyla spora alışma lüksüne sahip olacak olması.

NBC'e konuşan Verstappen, Sargeant'a Toro Rosso'da geçirdiği çaylak sezonunu hatırlattı ve tecrübe kazanmanın önemini vurguladı.

Sargeant'a tavsiyesi olup olmadığı sorulan Verstappen, "Sadece zevk almaya çalışmalı."

"Galibiyet mücadelesinde olmayan bir takımda yarışıyor olacak, ancak belki de bu kendisi için daha iyidir, nitekim ilk senenizde böyle bir baskıyla karşılaşmak istemezsiniz, buna gerek de yok."