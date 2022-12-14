Verstappen: "Sargeant ilk senesinde kendisine baskı yapmamalı"
Logan Sargeant'a birtakım tavsiyelerde bulunan Max Verstappen, Amerikalı pilotun kendine baskı yapmamasını ve arka sıralarda yarışırken tecrübe edinmesini umuyor.
Gelecek sezon gridde tam üç yeni isim bizleri bekliyor olacak: Oscar Piastri, Nyck De Vries ve Logan Sargeant.
Bu isimler arasında en büyük baskının Sargeant'ın üstünde olması bekleniyor; nitekim kendisi Scott Speed'den bu yana tam zamanlı olarak yarışmaya hazırlanan ilk Amerikalı pilot.
Kendisi için hem iyi hem kötü haber ise, Williams gibi son dönemlerini nispeten arka sıralarda geçirmiş bir takımda yarışacak, dolayısıyla spora alışma lüksüne sahip olacak olması.
NBC'e konuşan Verstappen, Sargeant'a Toro Rosso'da geçirdiği çaylak sezonunu hatırlattı ve tecrübe kazanmanın önemini vurguladı.
Sargeant'a tavsiyesi olup olmadığı sorulan Verstappen, "Sadece zevk almaya çalışmalı."
"Galibiyet mücadelesinde olmayan bir takımda yarışıyor olacak, ancak belki de bu kendisi için daha iyidir, nitekim ilk senenizde böyle bir baskıyla karşılaşmak istemezsiniz, buna gerek de yok."
"Elbette herkes kazanmak ister, ancak yeterince deneyiminiz yokken bu kolay değil."
"Kendi adıma konuşacak olursam kariyerime Toro Rosso'da başladığım için mutluyum, bu sayede tecrübe kazandım, hata yapma lüksüm oldu ve kimse buna fazla dikkat etmedi." dedi.
Sargeant'ın kendisine yüklenmemesi gerektiğini söyleyen Verstappen, Amerikalı pilotun kendi evinde üç yarışa çıkacak olmasının [Miami, Austin, Las Vegas] keyfini çıkarmasını umuyor.
Verstappen, "Umarım ilk yılında çok şey öğrenir ve kendine çok fazla baskı yapmaz çünkü bu inanılmaz bir fırsat."
"Dışarıda pek çok harika sürücü var ancak o buraya hak ederek geldi, bunu tamamen hak etti."
"Son olarak Amerikalı bir pilot olarak kendi evinde üç kez yarışacak, bu da inanılmaz bir fırsat, bu yüzden kendisi için en iyisini diliyorum." dedi.
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