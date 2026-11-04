Formula 1 Meksika GP

Verstappen, São Paulo’da kullanacağı özel kaskı tanıttı: “Hafta sonunu iple çekiyorum”

Meksika’dan zaferle ayrılan Max Verstappen, Brezilya GP öncesinde son yarışlardaki yükselişten memnuniyetini ve Brezilya'ya özel kask tasarımını duyurdu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 18:15

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Ruben Starman

Meksika Grand Prix’sinde zafere ulaşarak bu sezonki üçüncü galibiyetini elde eden Max Verstappen, Brezilya GP öncesinde açıklamalarda bulundu. Son birkaç hafta sonunda sergiledikleri performans artışından son derece memnun olduğunu belirten dört kez dünya şampiyonu, Brezilya'nın kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Hollandalı pilot, taraftarlar için hazırladığı özel kask tasarımıyla Interlagos'ta piste çıkacak.

Son yarışlardaki performans artışını ve takımın gelişimini değerlendiren Max Verstappen, yakalanan ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Meksika'da galibiyeti almak harikaydı ve tüm ekibi tebrik ediyorum. Son birkaç hafta sonu çok daha umut verici geçti, açıkçası bu yıl üç yarış kazanacağımı hiç düşünmemiştim.”

"Brezilya hafta sonunu her sezon iple çekiyorum. Harika bir yer ve eşimin ailesi orada yaşadığı için benim açımdan da ayrı bir öneme sahip. Bu pist geçmişte bana şans getirdi, burada pek çok iyi yarış çıkardık ve güzel anılar biriktirdik. Umarım bu hafta sonu da iyi bir performans sergileyebiliriz.”

“Brezilya’da özel kaskımı takacağım, tasarımı hem taraftarlar için hoş olacak hem de buranın benim için ne kadar özel bir yer olduğunu yansıtıyor. Sürüşü son derece keyifli bir pist ve burada yeniden yarışacak olmak beni heyecanlandırıyor.”

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- Motorsport.com Ekibi

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