Formula 1 Sao Paulo GP

Verstappen, 21. sıradan başladığı São Paulo mücadelesini nasıl podyumda bitirdi?

Max Verstappen, yarıştan önce aldığı 30 sıralık grid cezasının ardından 21. sıradan başlayıp ikinci sıraya tırmandığı Sao Paulo GP'sinde Interlagos'taki üst üste üçüncü podyum zaferine ulaştı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 12:50

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen, Interlagos'ta bir kez daha uzun süre hafızalarda kalacak bir sürüşe imza attı. İki yıl önce 17. sıradan başlayarak kazandığı yarışın ve geçen sezon pit yolundan gelerek elde ettiği üçüncülüğün ardından Hollandalı pilot, bu kez 21. sıradan 2. sıraya yükselmeyi başardı.

Alışılmadık şekilde kırmızı bayrak veya güvenlik aracının yarışa dahil olmadığı mücadelede tamamen pist üstü geçişlerle sıra kazanan Verstappen, doğru zamanlanan lastik stratejisi ve ıslak zemin ayarlarıyla Brezilya'da bir kez daha podyuma çıktı.

Sıralama stratejisi ve lastik yönetimi

Cuma antrenman seansında yaşanan arızanın ardından Red Bull’un içten yanmalı motor, turboşarj ve egzoz sistemini yenilemesi, Verstappen'in 30 sıralık grid cezası almasına neden oldu. Cumartesi ıslak zeminde geçen sıralama turlarında takım, ceza nedeniyle Q2 seansında tur atmamayı tercih etti. Bu karar, yarışta kullanılacak yağmur lastiklerini yıpratmak yerine pazar gününe taze lastik saklama imkânı sağladı.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pazar günü yarış başladığında yüksek yere basma kuvvetine sahip RB22, pist koşullarına mükemmel bir uyum sağladı. İlk turdaki karmaşanın ardından yükselişe geçen Verstappen, sekizinci tura gelindiğinde Lewis Hamilton’ı yokuş yukarı olan bölümde geride bırakarak ilk altı arasına girdi.

Yumuşak lastik kumarı ve araç dengesi sorunları

Pist kurumaya başladığında Red Bull’un geçiş lastiklerinden yumuşak lastiklere erken geçme kararı Verstappen'i yarışın orta bölümünde ikinciliğe kadar taşıdı. Ancak kuru zemin lastiklerine geçilmesiyle aracın dengesinde ani bir değişim yaşandı ve yüksek hızlı virajlarda ciddi seviyede yol tutuşu eksikliği baş gösterdi.

Yarışın ardından bu denge sorununu değerlendiren Max Verstappen, aracın bir hasar almış olabileceğinden şüphelendiğini ve sorunun detaylıca incelenmesi gerektiğini belirtmişti.

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71 tur boyunca, Brezilya GP için sıra dışı sayılabilecek bir şekilde, güvenlik aracı, sanal güvenlik aracı veya kırmızı bayrak olayı yaşanmadı. Bu durum, Verstappen’in kazandığı her pozisyonun kalıcı olmasını sağlarken, olası bir güvenlik aracı arkasında Lando Norris ile galibiyet mücadelesine girme şansını da tamamen elinden aldı.

Pole pozisyonundan başlayan McLaren pilotu Lando Norris, yarışı Verstappen’in 14.6 saniye önünde kazanırken, Isack Hadjar üçüncü sırayı alarak Red Bull’a çifte podyum getirdi.

En geriden başlayan bir araca rağmen elde edilen bu sonuç, takımın Interlagos’taki kurulumunun ve stratejik tercihlerinin başarısını bir kez daha kanıtladı.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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