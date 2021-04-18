Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"

Yarışa 3. sıradan başlayan ancak ilk turda liderliğe yükselen Verstappen, yarışın kalan bölümünü büyük ölçüde lider götürerek kazanmayı başardı.

Ancak Verstappen, güvenlik aracının pistten çıkmaya hazırlandığı esnada yarım spin atarak korku dolu anlar yaşadı. Verstappen, arkasındaki Charles Leclerc'e geçilmeden yerini korumayı başardı ve yarışı kazanan isim oldu.

Yarışın ardından podyum öncesindeki ilk röportajda Verstappen, şanslı o anlarda şanslı olduğunu kabul etti.

Verstappen, "Çok zorlu bir yarıştı, özellikle de en başta. Dürüst olmak gerekirse, pist üstünde kalmak çok zordu, pist çok kaygandı. Ardından yağmurda lastikler aşındı. Kuru zemin lastiklerine geçme zamanlaması asla kolay olmuyor. Bu açıdan her şeyi iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Yeniden startta küçük bir olay yaşadık ancak onun dışında bugün her şey çok iyi geçti. Bundan dolayı mutluyum."

"Gazı ısıtmaya çalışırken küçük bir olay yaşadım. Şanslıydım ki spin atmadık." dedi.

Verstappen, 3. sıradan başlayıp iyi bir kalkışla liderliği almasına kendisinin de şaşırdığını söyledi.

Verstappen, "Ben de şaşırdım. Geçen sene startta biraz zorlanıyorduk ancak startları daha iyi hale getirmek için gerçekten sıkı çalıştık. Bahreyn'de iyiydik ancak buradaki zorlu koşullarda da harika iş başardık."

"Uzun bir sezon olacak. Sakin olacağız." dedi.