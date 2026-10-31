Formula 1 Meksika GP

Verstappen: "Sürekli yeni cezalar icat edip duruyorlar"

Meksika GP sıralama turlarının ardından konuşan Max Verstappen, araç hissiyatındaki gelişmeden memnun kalırken aldığı grid cezasına tepki gösterdi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 31 Eki 2026 23:06

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında ilk çizgi mücadelesi veren ve Q3’ün son anlarında kilitlenme yaşayarak geride kalan Red Bull pilotu Max Verstappen, seansın ardından Sky F1 mikrofonuna konuştu.

Antrenman seanslarına kıyasla araç dengesini ciddi şekilde iyileştirdiklerini ve pole pozisyonu mücadelesine dahil olduklarını vurgulayan Hollandalı şampiyon, Q3'teki kritik anlarda yavaş giden araçların kirli havasına maruz kaldığını belirtti.

Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: "12. viraja girdiğimde önümdeki araçlar o kadar yavaş ilerliyordu ki doğrudan kirli havada kaldım. Buna rağmen attığım tur genel olarak çok iyiydi.”

“Sıralama turlarını genel olarak oldukça güçlü geçirdiğimizi söyleyebilirim.”

“On ikinci virajdan çıkarken sağ taraftaki aracı (Lando Norris) gördüğümde gözlerime inanamadım. Önünüzde o şekilde yavaşlayan bir araç olduğunda frenleme referansınızı kaybediyorsunuz, fren noktasına çok daha farklı bir açıyla girmek zorunda kalıyorsunuz ve böylesine dar bir virajda bunu göze alamazsınız.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“Tam olarak o anda kilitlenme yaşadım. Yine de pole pozisyonu mücadelesinin içinde yer aldık ki benim için en önemlisi buydu, çünkü hafta sonu boyunca araçtan hiç memnun değildim. Sıralama turlarında aracı gerçekten çok iyi geliştirdik.”

“Aldığım bir sıralık grid cezasıysa gerçekten garip. Sürekli yeni cezalar icat edip duruyorlar."

“Yine de söylenmesi gereken her şeyi daha önce söyledim ve takım içinde de gerekli tüm konuşmaları yaptık. Bunlar bizim iç meselemiz ve artık bu konuyu tamamen kapattığımızı düşünüyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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