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Verstappen: "Sanırım Hamilton başarılarımı kıskanıyor"

Şampiyona lideri Max Verstappen'e göre kendisini takım arkadaşları üzerinden eleştiren Lewis Hamilton, Red Bull'un ve kendisinin mevcut başarılarını kıskanıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

2021 sezonunda Lewis Hamilton ile girdiği destansı mücadeleden galip ayrılan ve kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, artık F1'in yeni hegemon gücü konumunda.

An itibariyle 13 yarışta 11 galibiyet gibi bir rakam tutturan Verstappen'in üçüncü şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak kendisinin bu başarıları herkesi etkilemiş değil, bunlardan biri Verstappen'i rekabetçi takım arkadaşlarıyla mücadele etmediği için eleştiren Hamilton.

Perşembe günü verdiği bir demeçte Hamilton, "Max'in başarıları beni Michael [Schumacher] Sebastian [Vettel] veya Fernando [Alonso] gibi isimlere kıyasla pek de etkilemedi."

"Kişisel görüşüme göre, tüm takım arkadaşlarım Max'in sahip olduğu takım arkadaşlarından daha güçlüydü -Jenson [Button], Fernando, George [Russell], Valtteri [Bottas], Nico [Rosberg].

"Takım arkadaşlarımın hepsi çok güçlü ve çok istikrarlıydı, ancak Max asla böyle bir pilotla yan yana yarışmadı." dedi.

Top three qualifiers Lewis Hamilton, Mercedes AMG, Nico Rosberg, Mercedes AMG, and Valterri Bottas, Williams F1

Top three qualifiers Lewis Hamilton, Mercedes AMG, Nico Rosberg, Mercedes AMG, and Valterri Bottas, Williams F1

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Hamilton'ın bu yorumlarına cevap veren Verstappen ise önümüzdeki günlerde gündemden düşmeyecek ifadeler kullandı.

Verstappen, "Belki de Hamilton şu anki başarılarımı biraz kıskanıyor."

"Bu tür bir açıklama... muhtemelen bununla bir şeyler kazandığını düşünüyor ama benim için fark etmez. Sanırım Mercedes bunca yıl kazandıktan sonra kaybetmeyi kabullenmekte zorlanıyor."

"Bir noktada gerçekçi olmanız ve diğer takımların yaptıklarını takdir edebilmeniz gerekiyor. Onlar baskınken biz de aynısını yaptık ve 'daha çok çalışmalıyız çünkü yeterince iyi değiliz' dedik."

"Yaptığımız şeyin o kadar da özel olmadığını bağırıp çağırmaya devam edebilirsiniz... ancak günün sonunda kendinizle baş başasınız." dedi. 

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Verstappen: "Kanat tercihlerimiz, yarış için daha çok işe yaramalı"

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