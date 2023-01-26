Verstappen: "Sanal yarış deneyimi gerçek hayatta işe yarıyor"
Max Verstappen, sanal yarışlarda yaptıkları sürüşün doğrudan gerçek hayata etki ettiği görüşünde.
Hollandalı sürücü, sanal yarışlarda geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği becerilerin, gerçek Formula 1 aracının direksiyonunda işe yarayacağına inanıyor.
İki kez F1 dünya şampiyonu, sanal yarışlara çok zaman ayırıyor ve bu alandaki önemli yarışları bir parçası oluyor.
Artık Sanal Le Mans 24 Saat'e katılmayacağını açıklamasına rağmen Verstappen, buna rağmen Team Redline ile çalışmaya devam ediyor.
Hollandalı pilot, Washington Post'a verdiği demeçte, "Yarış simülatörlerinin ana noktası, bunlarla Formula 1 araçlarını değil, diğer araçları kullanmam."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Burada uyum sağlayabilmeniz, sürüş tarzınızı ayarlayabilmeniz gerekiyor çünkü her araç farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Bu direksiyon, gaz ve yarış çizgisi gibi konular için geçerli."
"Her zaman öğreniyorum ve her araca mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamaya çalışıyorum. Sonuçta Formula 1'e döndüğümde bu çok işime yarayacak çünkü tüm bu deneyim bilinçaltınızda kalacak."
"Bazen F1 aracının ayarlarından tam olarak memnun olmayabilir ve simülatörde edindiğiniz tüm farklı deneyimlere başvurabilirsiniz"
"Genel olarak, mümkün olduğunca çok yönlü bir sürücü olmaya çalışıyorum. Sanal yarışlarda elbette vücudunuza yük binmiyor. Ayrıca gerçek yarışta, direksiyondan aldığınız hisse çok güvenirsiniz. Yine de simülatörlerin giderek daha gerçekçi hale geldiğini söylemeliyim. Muhtemelen gerçek bir yarış aracına %90 oranında benziyorlar."
"Yine de sadece simülatörlerde antrenman yapmış kişilerin gerçek yarışlara atılmak adına ciddi bir adım atmaları gerektiğine inanıyorum."
"Bu tür örnekleri daha önce gördük, dolayısıyla hiçbir şey imkansız değil." dedi.
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