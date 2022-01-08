Verstappen, Sanal Le Mans 24 Saat'e katılacak

Hollandalı pilot, geçen ay gerçekleştirilen Abu Dhabi F1 yarışını kazanmış ve kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu elde etmişti.

Kısa bir ara verdikten sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayan Verstappen, Sanal Le Mans 24 Saat yarışına katılmaya karar verdi.

Sanal Le Mans 24 Saat, 15-16 Ocak tarihleri arasında rFactor2 platformunda gerçekleştirilecek.

Verstappen, etkinlikte IndyCar sürücüsü Felix Rosenqvist ve iki sim yarışçısı Maximilan Benecke ve Atze Kerkhof'un takım arkadaşı olacak. Hollandalı sürücü, Team Redline ekibi adına LMP klasmanında yarışacak.

Birçok profesyonel yarış pilotu, bu heyecanlı ve eğlenceli yarışta yer alacak.

Bu isimler arasında son IndyCar şampiyonu Alex Palou, Formula 2 sürücüsü, Felipe Drugovich, Formula E pilotları Sergio Sette Camara ve Oliver Rowland, W Serisi pilotları, Fabienne Wohlwend, Ayla Agren ve Beitske Visser ile eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya da yer alıyor.

2020 yılında Max Verstappen ve Lando Norris bu etkinlikte takım arkadaşı olmuş, ancak işler kendileri için yolunda gitmemişti.

Verstappen, sim yarışlarına olan tutkusunu hiçbir zaman saklamadı ve F1'de sezon devam ederken bile sanal yarışlarda yer aldı.

Sanal Le Mans yarışı YouTube'da canlı yayınlanacak.