Verstappen, sanal güvenlik aracı ihlali için uyarı aldı
Azerbaycan Grand Prix'sinin sanal güvenlik aracı altında tamamlanmasının ardından Max Verstappen, damalı bayraktan sonra geçiş yaptığı için kınama cezası alan dört sürücü arasında yer aldı
Max Verstappen, Azerbaycan Grand Prix'sinde sanal güvenlik aracı altında sollama yapmasının ardından ceza almaktan kurtuldu.
Dünya şampiyonu ve diğer birkaç Formula 1 pilotu, Bakü'deki heyecan verici yarışın bitiminden sonra sanal güvenlik aracı koşulları altında sollama yaptıkları için soruşturmaya tabi tutuldu.
Sanal güvenlik aracı, sondan bir önceki turda 3. virajda birbirine giren Sergio Perez ve Carlos Sainz arasındaki kaza için devreye girmişti.
Kazanın ardından pistin bu bölümünde sürücüler enkazın arasından geçmek zorunda kalırken, çarpışma nedeniyle sağlık ekibi de önlem olarak piste çıkarıldı.
Herhangi bir sollamayı yasaklayan pist genelindeki VSC koşulları; damalı bayrağın ardından Red Bull pilotu Verstappen'in pite girmeden önce ana düzlükte Mercedes pilotu George Russell ve McLaren pilotu Lando Norris'i geçtiği ve Norris'i kendisiyle mücadeleden galip çıktığı için tebrik etmek üzere parmağını uzattığı esnada da devredeydi.
Hollandalı pilot daha sonra Haas'tan Nico Hulkenberg ve Alpine ikilisi Pierre Gasly ve Esteban Ocon gibi hakemler tarafından çağrıldı.
Dörtlüye uyarı verilirken, açıklama metninde Verstappen'e yer verildi: "Sürücü damalı bayraktan sonra, ancak 2. virajdaki kazanın ardından VSC hâlâ görüntülenirken diğer araçları geçti."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Sürücüye, damalı bayraktan sonra geçmenin olağan dışı bir durum olmadığı, ancak sarı ışık, güvenlik kontrolü veya sanal güvenlik aracı prosedürleri söz konusu olduğunda bunun yasak olduğu hatırlatıldı."
"Sürücüler olayın nerede olduğunun farkında olsalar da, piste acil durum ekipmanı veya görevlilerinin gönderilip gönderilmediğini bilemezlerdi ve bu nedenle dikkatli bir şekilde ilerlemeleri gerekiyordu."
"Komiserler bu olayın bu sezon daha önce de yaşandığını ve o zaman fark edilmediğini biliyorlar. Bu nedenle ilgili sürücüyü ve diğer tüm yarışmacıları uyarıyoruz. Başka ihlaller önemli cezalara neden olabilir."
Komiserlerin soruşturması öncesinde konuşan Verstappen, komiserlerin tarafından çağrılmasına şaşırdığını söylemişti.
"Bilmiyorum. Her şeyi doğru yaptım. Çizgiyi geçtim, bitiş çizgisi, her şey yolunda. Damalı bayrak. Sanırım tur içinde, bilirsiniz, yarışın sonunda, daha önce aynı şeyin olduğu birçok örnek var, sanal güvenlik aracı, güvenlik aracı."
"İçeri giriyorsunuz ve tur içinde, bilirsiniz, insanlar birbirlerini yavaşça geçiyor ya da el sallıyor. Ben de öyle yaptım. Bu yüzden biraz şaşırdım."
Azerbaycan GP'de alınan sonuçların ardından Verstappen'in şampiyonadaki liderliği Norris karşısında 59 puana düşerken, McLaren takımlar şampiyonasında Red Bull'un önüne geçti.
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