Verstappen, sanal Daytona 24 Saat yarışında sınıf zaferi kazandı
Max Verstappen, Formula 1'den arta kalan zamanlarında simülasyon yarışlarından daha fazla keyif alıyor ve hafta sonu iRacing 24 Saat Daytona'nın GTD sınıfında zafere ulaştı.
Verstappen, #4 Team Redline GT3 aracını Gianni Vecchio ve Ole Steinbraten ile birlikte sanal bir Daytona'da kullandı.
GTD sınıfının prototiplerde GTP ve LMP2'nin ardından en yavaş araçları sergilemesi nedeniyle, Verstappen ve takım arkadaşları neredeyse sürekli olarak tur bindirilirken yarışa devam etmek zorunda kaldılar. Ancak üç kez F1 Dünya Şampiyonu ve takım arkadaşları, başlangıçta 9. olsalar da yine de 12 araçlık kategorilerinde zafer kazanmayı başardılar. Ayrıca diğer yüksek kaliteli simülasyon takımları ve kardeş #2 Team Redline aracı da yarışa dahil oldu.
Redline araçlarının uzun süre burun buruna yarıştığı yarış boyunca takım taktikleri ön plandaydı ancak Verstappen ve takım arkadaşları için kritik darbe, araçlarının bitime dokuz saat kala bir bağlantı kopması yaşaması ve araca tutunmak için ihtiyaç duydukları tamponu sağlayarak sınıfın önündeki yarış boyu süren mücadeleyi kesintiye uğratmasıyla geldi.
Verstappen kendi aracıyla son bölümde direksiyon başına geçti ve sonunda çizgiyi geçerek #199 Stormforce ART aracının önünde sınıfında zafere ulaştı.
Verstappen GT otomobilleriyle yarışmak ve eninde sonunda gerçek hayatta dayanıklılık yarışlarına katılmak istediğini gizlemedi ve 2025 yılına kadar kendi adına bir GT takımı kurmayı planlamaya başladı bile.
Son Haberler
Verstappen: "Hamilton ile özel hayatımızda normal iki insanız"
Verstappen: "Hamilton ile özel hayatımızda normal iki insanız" Verstappen: "Hamilton ile özel hayatımızda normal iki insanız"
Alpine: "2024'te araç yepyeni olacak"
Alpine: "2024'te araç yepyeni olacak" Alpine: "2024'te araç yepyeni olacak"
Horner: "Perez, yeni sezonda ne yapması gerektiğini biliyor"
Horner: "Perez, yeni sezonda ne yapması gerektiğini biliyor" Horner: "Perez, yeni sezonda ne yapması gerektiğini biliyor"
Tost, Abu Dabi'de strateji hatası sonrası yaşadığı gerginliği paylaştı
Tost, Abu Dabi'de strateji hatası sonrası yaşadığı gerginliği paylaştı Tost, Abu Dabi'de strateji hatası sonrası yaşadığı gerginliği paylaştı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar