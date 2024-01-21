Verstappen, sanal Daytona 24 Saat yarışında sınıf zaferi kazandı

Verstappen, #4 Team Redline GT3 aracını Gianni Vecchio ve Ole Steinbraten ile birlikte sanal bir Daytona'da kullandı.

GTD sınıfının prototiplerde GTP ve LMP2'nin ardından en yavaş araçları sergilemesi nedeniyle, Verstappen ve takım arkadaşları neredeyse sürekli olarak tur bindirilirken yarışa devam etmek zorunda kaldılar. Ancak üç kez F1 Dünya Şampiyonu ve takım arkadaşları, başlangıçta 9. olsalar da yine de 12 araçlık kategorilerinde zafer kazanmayı başardılar. Ayrıca diğer yüksek kaliteli simülasyon takımları ve kardeş #2 Team Redline aracı da yarışa dahil oldu.

Redline araçlarının uzun süre burun buruna yarıştığı yarış boyunca takım taktikleri ön plandaydı ancak Verstappen ve takım arkadaşları için kritik darbe, araçlarının bitime dokuz saat kala bir bağlantı kopması yaşaması ve araca tutunmak için ihtiyaç duydukları tamponu sağlayarak sınıfın önündeki yarış boyu süren mücadeleyi kesintiye uğratmasıyla geldi.

Verstappen kendi aracıyla son bölümde direksiyon başına geçti ve sonunda çizgiyi geçerek #199 Stormforce ART aracının önünde sınıfında zafere ulaştı.

Verstappen GT otomobilleriyle yarışmak ve eninde sonunda gerçek hayatta dayanıklılık yarışlarına katılmak istediğini gizlemedi ve 2025 yılına kadar kendi adına bir GT takımı kurmayı planlamaya başladı bile.