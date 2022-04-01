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Verstappen, şampiyonluk savaşında sadece Hamilton'ı yenmeye odaklanmıyor

Max Verstappen, Lewis Hamilton'ı tüm zamanların en iyilerinden birisi olarak görse de, şampiyonluk mücadelesinde sadece İngiliz pilotu değil, tüm sürücüleri geride bırakmaya odaklandığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen, şampiyonluk savaşında sadece Hamilton'ı yenmeye odaklanmıyor
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2021, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki savaşın ön plana çıktığı bir sezon oldu. İkili yıl boyunca galibiyet ve şampiyonluk için kıyasıya bir rekabete girerken, sezon tartışmalı şekilde Abu Dhabi'de sona erdi.

Yas Marina'da gerçekleştirilen yarışta Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görmesinin ardından şampiyonluğu kazandı ve yoğun bir sezonu şampiyonlukla taçlandırmış oldu.

Bu, Verstappen'in ilk şampiyonluğuydu ve bunu Hamilton gibi yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir isme karşı alması, son derece önemliydi.

Fakat Verstappen, Hamilton'a karşı şampiyonluk kazanmanın özel hissettirmediğini çünkü tüm sürücüleri yenmeyi amaçladığını belirtti.

Verstappen, FormulaPassion'a şöyle dedi: "Sebastien Ogier, Sebastien Loeb'e karşı WRC şampiyonluğu kazanmasının, onsuz üç şampiyonluk kazanmaktan daha önemli olduğunu söyledi. Fakat ben, aynı fikirde değilim."

"Amaç, belli bir rakibinize veya rakiplerinize bakılmaksızın her zaman kazanmaktır. Kazanmak için de bir sürü iyi pilotu yenmeniz gerekiyor yani sadece Lewis değil."

"Onunla savaştım ve ona çok büyük saygı duyuyorum. Gelmiş geçmiş en büyük pilotlardan birisi." 

Abu Dhabi'deki yarış hakkında bir film çekilmesini isteyip istemediği sorusuna Verstappen, "Umarım asla olmaz, buna ihtiyacım yok! Fakat eğer olacaksa benim rolümü Leonardo DiCaprio'nun oynamasını isterim!" diyerek şaka yaptı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his trophy

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his trophy

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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