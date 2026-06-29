Verstappen: "Şampiyonluk istiyorsak her alanda kusursuz olmalıyız"

Avusturya Grand Prix'sini lider George Russell'ın iki saniye arkasında, ikinci sırada ve şampiyona lideri Andrea Kimi Antonelli'nin önünde tamamlayan Max Verstappen, güncellenen RB22’nin durumunu değerlendirdi.

Sıralama turlarında spin atarak beşinci başladığı yarışta istikrarlı bir tempoyla yükselen ancak yarışın ikinci yarısında mekanik bir sorunla karşılaşan dört kez dünya şampiyonu, podyum öncesi basın toplantısında samimi açıklamalarda bulundu.

Yarışın ilk yarısındaki hissiyattan memnun olduğunu belirten Verstappen, yaşadığı teknik aksaklığı şu sözlerle aktardı: "Bugün beni tatmin eden şey, bu yıl ilk kez gerçekten galibiyet için savaşabileceğimi hissetmiş olmamdı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

“Yarışın ilk yarısında çok daha rekabetçiydik ancak her ne sebepleyse ikinci yarıda aracın arkasında ters giden bir şeyler hissettim. Tümsekler, kerbler, çekiş gücü... Her şey tamamen yok oldu ve sürüş inanılmaz zorlaştı.”

“Orada neyin yanlış gittiğini yeniden analiz etmemiz gerekiyor. İlk yarıda ise harikaydım; Lewis ile girdiğim ve bize epey zaman kaybettiren mücadelelerden sonra bile liderle farkı kapatıyordum.”

“Sürekli önümdeki rakiplere yaklaşıyordum ancak ikinci stintin ortasında arka tarafta bir terslik yaşandı, bu da tempomu düşürdü ve yarış sonuna kadar da düzelmedi. Bu biraz yazık oldu."

Monako ve Kanada podyumlarının ardından bu sezonki en iddialı hafta sonunu geride bırakan Verstappen, takımın fabrikadaki çabasını takdir ederken pit stop zamanlamasını da sorguladı: "Galibiyete bu kadar yakın olmak takımın yoğun çalışmasının bir ürünü. Bu güncellemeleri buraya yetiştirmek için fabrikadaki herkes çok sıkı çalıştı ve bu yarış, aracı biraz daha fazla zorlayabileceğimi hissettiğim ilk an oldu.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“Hafta sonunun kesinlikle en pozitif yanı bu. Geriye dönüp bakınca konuşmak kolay tabii ama George'a kıyasla lastik durumum daha iyiydi. Yine de pistte fazladan kaldığım turlarda, yeni lastiklerle geri kazanabileceğim süreden daha fazlasını kaybettiğimi hissettim. Ama dediğim gibi, bunu söylemek şimdi kolay.”

“Dürüst olmak gerekirse buraya gelene kadar çok uzun bir yol kat ettik ve burada ilk üçe girip galibiyete gerçekten yaklaşmak bile çok pozitif."

"Geçen yıla kıyasla önümüzde daha fazla yarış var ama fark hâlâ çok büyük. Burada çok iyi bir tempomuz vardı ancak şampiyonluk istiyorsak her alanda kusursuz olmalıyız.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Bence startlardan tutun, arka planda sizin bilmediğiniz ama benim bildiğim prosedürel sorunlara kadar hâlâ çok fazla problemimiz var. Bu büyük bir eleştiri değil, takımdaki herkes durumun farkında.”

“Sadece her zaman daha iyi olmak ve en iyiyi kovalamak istiyoruz, bu yüzden tüm bu detaylara odaklanmalıyız.”

“Eğer geçmişte gösterdiğimiz gibi sağlam bir yapıya geri dönebilirsek, o zaman elbette hikâye tamamen değişir. Umarım bu çok uzun sürmez, çünkü yapacak çok işimiz var."