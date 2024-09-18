Verstappen: "Şampiyonluk için zorlamaya devam edeceğiz"
Max Verstappen, Azerbaycan Grand Prix'sindeki kötü performansa rağmen takımın Singapur'da daha iyi sonuçlar elde etmesini umuyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, gives a thumbs up on the podium
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, Azerbaycan Grand Prix'sinde yaşanan zorluklara rağmen, Singapur'da yapılacak olan yarış için iyimser.
Bakü'deki hafta sonu, Red Bull için istedikleri gibi gitmese de, takımın yanlış giden noktaları tamamen anlamış olması Verstappen'e umut veriyor.
Verstappen şunları söyledi: "Bakü'de yanlış yaptığımız şeylerden ders aldık ve Singapur'da birkaç farklı şey deneyeceğiz."
"Azerbaycan'da yaptığımız ilk ayarlar doğru yöndeydi. Şimdi neyi daha iyi yapabileceğimizi ve aracın ayarlarını nasıl optimize edebileceğimizi biliyoruz."
"Özellikle pistin daha yavaş bölümlerinde aracın kontrolünü daha iyi sağlamamız gerekecek, böylece araç daha az zıplayacaktır. Bu da umuyorum ki bize büyük bir avantaj sağlayacak."
"Biz takım olarak kazanıyoruz ve kaybediyoruz. Daha güçlü geri dönmek için mücadele etmeye devam edeceğiz."
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