Verstappen: "Dört isim doğru araçla şampiyonluk için savaşabilir"
Max Verstappen, Formula 1'de doğru araçla şampiyonluğu kendisinden alabilecek dört rakibi olduğunu söylüyor.
Red Bull, cuma günü itibariyle yeni RB19'un örtüsünü kaldırdı ancak lansmanda kullanılan araç, RB18 temel alınmış bir gösteri aracıydı.
Takım büyük oranda renk düzeni tanıtımı yaparken, Ford ile olan yeni anlaşmasını da duyurdu.
Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Verstappen, son derece pozitifti ve çeşitli konulara değindi.
"Takım olarak oldukça motive olmuş durumdayız. Harika bir sezon geçirdik ve şu anda da hiç durmadan çalışıyoruz."
"Yeniden şampiyonluğu kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu başaracak kadar hızlı olup olmadığımızı zaman gösterecek fakat bunu yapabileceğimize inanıyoruz.
Verstappen, sonrasında gridde şampiyonluk için çekişebilecek isimlere değimdi.
İlk rakibi olarak Lewis Hamilton'ı sayan Verstappen, "O (Lewis) gelmiş geçmiş en iyi sürücülerden biri ve yeterince iyi bir araca sahip olursa yeniden şampiyonluk için mücadele edecektir."
"Aynı şey George Russell, Charles Leclerc ve Lando Norris için de geçerli. Fakat şampiyonluk kazanabilecek bir araca sahip olup olmayacakları onlara bağlı değil."
"Eğer aracınız yeterince iyiyse, çok fazla baskı altında kalabilir ve çok fazla hata yapabilirsiniz. Yani bu bambaşka bir baskı seviyesi."
"Yine bence hepsi de son adımı atabilecek koşullara ve yeteneğe sahipler."
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