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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Şampiyonluk için savaşma vakti geldi"

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Verstappen: "Şampiyonluk için savaşma vakti geldi"
Ekleyen:
, Editör
26 Mar 2020 07:31

Max Verstappen, Red Bull-Honda'nın bu yıl şampiyonluk için savaşabileceğini düşünüyor.

Red Bull, son yıllarda sezona istediği gibi başlayamasa da, sezon ilerledikçe performansını arttırmayı başardı ve belli yarışlarda zafere ulaşmayı başardı.

Max Verstappen geçen yılın en istikrarlı isimlerinden birisiydi ve Ferrari pilotlarını mağlup ederek sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Hollandalı pilot, Red Bull Racing'de kendisini çok rahat hissettiğini ve şampiyonluk için savaşma vakitlerinin geldiğini söyledi.

Verstappen, “Red Bull Racing'de çok rahatım. Takımdaki herkes başarıya odaklanıyor ve birbirleriyle iyi şekilde etkileşime giriyor. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve bu gerçekten önemli."

"Yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak istiyoruz ve tüm ekip bu hedefe ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapıyor."

"Red Bull Racing zaten dünya şampiyonu oldu ve tekrar zirveye dönebileceklerine emimin. Honda ile ortaklığımız da cesaret verici. Şimdiye kadar onlarla sadece bir sezon geçirdik ve buna rağmen yarışlar kazanabildik. Şimdi çok daha iyi olacak."

"Geçen yıl, neredeyse hiç hata yapmadık, çoğu zaman mümkün olan en yüksek sonuçları elde ettik, podyuma çıktık, mükemmel pit stoplar yaptık ve pit duvarında doğru kararlar aldık. Şimdi şampiyonluk için savaşmanın zamanı geldi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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