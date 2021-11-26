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Verstappen: "Şampiyonluk için savaşırken, birbirimizin işini zorlaştırmamız normal"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton'la savaşırken, şampiyonluk mücadelesinde oldukları göz önüne alındığında birbirlerinin işini zorlaştırdıklarını söylüyor.

Verstappen: "Şampiyonluk için savaşırken, birbirimizin işini zorlaştırmamız normal"

Bu yıl şampiyonluk savaşına giren Max Verstappen ve Lewis Hamilton, zaman zaman sert mücadelelere giriştiler. Bunlardan iki tanesi, kaza ile sonuçlandı.

Silverstone'da Verstappen, Hamilton'ın temasıyla büyük bir kaza yaparken, ikili Monza'da yaşadıkları temasın ardından yarış dışı kaldı.

DAZN ile yaptığı röportajda Verstappen, şampiyonluk için savaştıkları göz önüne alındığında, bunun yaşanmasının çok normal olduğunu söylüyor.

Verstappen şöyle dedi: "Elbette yarışları ve yaşananları analiz ediyorum. Son yaşananları hatırlamak daha kolay ve Hamilton'la [Brezilya'da] olanların Formula 1'e fayda sağlayan, zorlu mücadeleler olduğunu düşünüyorum."

"İki takım arasındaki mücadele çok yakın olduğu için tüm bunların yaşanması oldukça normal. Her iki rakip de, karşısındaki için durumu daha zor hale getirmeye çalışıyor. Bence tüm bunlar yeni değil, geçmişte görülen doğal şeyler."

"Bir sürücü olarak en önemli şey piste odaklanmak ve yaptığım şey bu."

Verstappen, şampiyonluğa odaklanmadığını ve bu yüzden şampiyon olursa ne tepki vereceğini bilmediğini dile getirdi.

"Eğer şampiyon olursam nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum çünkü bunları düşünmüyorum. Zamanı geldiğinde doğaçlama yaparım, tabii ki eğer gelirse. Umarım gelir."

"Eğer olmazsa da değişen bir şey olmaz. Olumlu olanı düşünmüyorum, olumsuz olanı da düşünmüyorum. Şu anda tam ortadayım, ki bence bu en iyisi."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrate with Rose Water

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrate with Rose Water

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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