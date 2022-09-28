Verstappen: "Şampiyonluk için acelem yok"

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Son beş yarışın hepsini kazanan Max Verstappen, 2022 Formula 1 sezonunun 17. yarışının yapılacağı Singapur'a şampiyon olma ihtimaliyle gidiyor.

Marina Bay Street Circuit'te yapılacak yarışta, Red Bull Racing pilotu galibiyet serisini altı yarışa çıkarıp, kariyerini ikinci şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak fakat bunun için kazanması yetmiyor.

Genç sürücünün şampiyonluk için savaştığı Charles Leclerc ve Sergio Perez'in geride kalmasına ihtiyacı var.

Şu anda 116 puanlık bir avantajı olan Verstappen, henüz şampiyonluğa odaklanmadığını ve bu konuda acele etmediğini söyledi.

Verstappen, "Henüz şampiyonluk hakkında pek düşünmüyorum, sadece olumlu bir hafta sonu geçirmek ve her yarışı ayrı ayrı ele almak istiyorum."

"Şampiyonluğa ulaşma konusunda acelem yok."

"Şu anda tamamen Singapur'a odaklandım. Bir süredir Singapur'a gitmiyoruz, bu yüzden pistin nasıl geliştiğini görmek ilginç olacak."

"Kesinlikle yılın en iyi yarışlarından biri ve gitmek için çok güzel bir yer."

"Orada iyi bir sıralama turu geçirmek büyük önem taşıyor, bu yüzden hafta sonu boyunca buna odaklanacağız."

"Yarış sırasında her şeye karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor çünkü yarışta genellikle çok sayıda güvenlik aracı çıkıyor."

"Genel olarak zorlu bir pist, nem vücudunuzu zorluyor. Virajların dar ve duvarların piste yakın olması nedeniyle mükemmel bir tur atmak çok zor." dedi.