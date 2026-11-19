Formula 1 Las Vegas GP

Verstappen: "Şampiyonluk dışındaki hiçbir sonuç beni tatmin etmiyor"

Max Verstappen, 2026 sezonunun kalan yarışlarında önceliğinin Red Bull’un Takımlar Şampiyonası’ndaki üçüncülüğünü korumak olduğunu söyledi. Hollandalı pilot, takımın sezon boyunca kaydettiği gelişimin bir şampiyonluk kazanmaktan bile daha değerli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 13:30

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen, sezonun son yarışlarında bireysel sonuçlardan ziyade takımın şampiyonadaki konumuna odaklanacağını belirtti.

Şampiyonayı ikinci sırada götüren dört kez dünya şampiyonu şöyle dedi: “Benim için önemli olan tek şey takımımızın üçüncü sırayı koruması. Bu, bütün takımın hedefi ve dolayısıyla benim de hedefim hâline geliyor. İkinci, üçüncü veya dördüncü sırada finiş görmek bana herhangi bir tatmin sağlamıyor çünkü buraya bunun için gelmedim."

"Eğer daha önce şampiyonluklar kazandıysanız, diğer sonuçlar artık sizi eskisi kadar tatmin etmez. Diğer sonuçlar hafızanızda pek yer etmez . En azından benim için böyle.”

Red Bull’un 2026 sezonunda gösterdiği gelişimden gurur duyduğunu söyleyen Verstappen, gelecek sezon galibiyet mücadelesi verebilmek için hâlâ birçok alanda ilerleme kaydetmeleri gerektiğini vurguladı.

“Bu sezon takımımızın kaydettiği ilerlemeyle gurur duyabiliriz. Açıkçası bu, şampiyonluğu kazanmış olmamızdan çok daha önemli."

"Gelecek sezon için hazırlık sürecinde galibiyetler mücadelesi verebilmek adına birçok alanda gelişmemiz gerektiğinin de farkındayız. Şu anda üzerinde çalıştığımız konu tam olarak bu. Çabalarımızın yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek.”

Las Vegas Grand Prix’si öncesinde rekabet seviyesine ilişkin tahminde bulunmanın zor olduğunu belirten Verstappen, takımlar arasındaki performans farklarının oldukça azaldığına dikkat çekti.

“Önümüzdeki hafta sonu için tahminde bulunmak her zaman zor. Sezonun son birkaç yarışında takımların hızları birbirine oldukça yakındı. Artık sonuçlar arasındaki farkı yalnızca küçük detaylara gösterilen özen belirleyebilir."

"Üstelik Las Vegas’ta hava çok soğuk. Lastikleri gerekli sıcaklığa ulaştırmak oldukça zor olacak. Burada her yıl çözmemiz gereken önemli sorunlardan biri bu.”

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