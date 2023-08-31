Verstappen şampiyonluğunu en erken ne zaman ilan edebilir?

Hollanda'da bu sezonki 11, arka arkaya dokuzuncu galibiyetine ulaşan Verstappen'in arka arkaya üçüncü şampiyonluğunun önünde neredeyse hiçbir engel kalmadı.

Takım arkadaşı Sergio Perez ile farkı 138'e, şampiyona üçüncüsü Fernando Alonso ile farkı 171'e çıkartan Verstappen için artık sorulan asıl soru, şampiyonluğu ne zaman ilan edebileceği.

Bu hafta sonu gerçekleşecek İtalya GP itibariyle sezon bitimine kadar alınabilecek maksimum puan 258, bakmamız gereken değişken Perez ile puan farkı ve alınabilecek maksimum puan arasındaki makasın ne zaman kapanacağı.

Verstappen'in her yarışı maksimum puanla kazanacağı, Perez'in ise her yarıştan sıfır çekeceği bir senaryoyu uyguladığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:





Yarış PER-MAX farkı Alınabilecek puan Şampiyonluk? İtalya 164 232 Mümkün değil Singapur 190 206 Mümkün değil Japonya 216 180 Mümkün Katar - Sprint 224 172 Mümkün Katar 250 146 Mümkün ABD - Sprint 258 138 Mümkün ABD 284 112 Mümkün Meksika 310 86 Mümkün Brezilya - Sprint 318 60 Mümkün Brezilya 344 52 Mümkün Las Vegas 370 26 Mümkün Abu Dabi 396 0 Mümkün

Tablo, en iyimser tahminlerle ilerlediğimiz takdirde Verstappen'in yalnızca iki yarış sonra, geçen yıl da şampiyonluğu ilan ettiği Japonya'da üçüncü şampiyonluğunu garantileyebileceğini gözler önüne sermekte.

Tek fark, geçen yıl Japonya'daki mücadele sona erdiğinde bitime dört yarış kalmasıydı, bu yıl ise Japonya'nın arkasından tam altı yarış daha gerçekleşecek.

Düşük bir ihtimal de olsa Japonya'da şampiyonluğunu ilan edecek bir Verstappen, bu konudaki kırılamaz gibi görünen rekoru da egale ederek "en erken şampiyonluk ilan eden pilot" unvanına ortak olabilir

Rekor şu anda Michael Schumacher'e ait, 2002 sezonunda bitime altı yarış kala, hem de Temmuz ayında şampiyonluğa uzanan Schumi, ay bazında kırılması neredeyse imkansız bir rekora imza atmıştı.