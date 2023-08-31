Verstappen şampiyonluğunu en erken ne zaman ilan edebilir?
İtalya'da arka arkaya onuncu zafer için piste çıkacak olan Max Verstappen için şampiyonluğu ne zaman ilan edecek sorusu da yavaştan soruluyor, kendisi için en erken tarih Ekim ayının başındaki Japonya GP.
Hollanda'da bu sezonki 11, arka arkaya dokuzuncu galibiyetine ulaşan Verstappen'in arka arkaya üçüncü şampiyonluğunun önünde neredeyse hiçbir engel kalmadı.
Takım arkadaşı Sergio Perez ile farkı 138'e, şampiyona üçüncüsü Fernando Alonso ile farkı 171'e çıkartan Verstappen için artık sorulan asıl soru, şampiyonluğu ne zaman ilan edebileceği.
Bu hafta sonu gerçekleşecek İtalya GP itibariyle sezon bitimine kadar alınabilecek maksimum puan 258, bakmamız gereken değişken Perez ile puan farkı ve alınabilecek maksimum puan arasındaki makasın ne zaman kapanacağı.
Verstappen'in her yarışı maksimum puanla kazanacağı, Perez'in ise her yarıştan sıfır çekeceği bir senaryoyu uyguladığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:
|Yarış
|PER-MAX farkı
|Alınabilecek puan
|Şampiyonluk?
|İtalya
|164
|232
|Mümkün değil
|Singapur
|190
|206
|Mümkün değil
|Japonya
|216
|180
|Mümkün
|Katar - Sprint
|224
|172
|Mümkün
|Katar
|250
|146
|Mümkün
|ABD - Sprint
|258
|138
|Mümkün
|ABD
|284
|112
|Mümkün
|Meksika
|310
|86
|Mümkün
|Brezilya - Sprint
|318
|60
|Mümkün
|Brezilya
|344
|52
|Mümkün
|Las Vegas
|370
|26
|Mümkün
|Abu Dabi
|396
|0
|Mümkün
Tablo, en iyimser tahminlerle ilerlediğimiz takdirde Verstappen'in yalnızca iki yarış sonra, geçen yıl da şampiyonluğu ilan ettiği Japonya'da üçüncü şampiyonluğunu garantileyebileceğini gözler önüne sermekte.
Tek fark, geçen yıl Japonya'daki mücadele sona erdiğinde bitime dört yarış kalmasıydı, bu yıl ise Japonya'nın arkasından tam altı yarış daha gerçekleşecek.
Düşük bir ihtimal de olsa Japonya'da şampiyonluğunu ilan edecek bir Verstappen, bu konudaki kırılamaz gibi görünen rekoru da egale ederek "en erken şampiyonluk ilan eden pilot" unvanına ortak olabilir
Rekor şu anda Michael Schumacher'e ait, 2002 sezonunda bitime altı yarış kala, hem de Temmuz ayında şampiyonluğa uzanan Schumi, ay bazında kırılması neredeyse imkansız bir rekora imza atmıştı.
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