Prime'a abone ol
Önceki / Horner: "Yarış boyunca ters gidebilecek çok fazla şey vardı" Sonraki / Leclerc: "SF-23'ü Zandvoort'ta sürmek çok zordu"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Verstappen şampiyonluğunu en erken ne zaman ilan edebilir?

İtalya'da arka arkaya onuncu zafer için piste çıkacak olan Max Verstappen için şampiyonluğu ne zaman ilan edecek sorusu da yavaştan soruluyor, kendisi için en erken tarih Ekim ayının başındaki Japonya GP.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Hollanda'da bu sezonki 11, arka arkaya dokuzuncu galibiyetine ulaşan Verstappen'in arka arkaya üçüncü şampiyonluğunun önünde neredeyse hiçbir engel kalmadı.

Takım arkadaşı Sergio Perez ile farkı 138'e, şampiyona üçüncüsü Fernando Alonso ile farkı 171'e çıkartan Verstappen için artık sorulan asıl soru, şampiyonluğu ne zaman ilan edebileceği.

Bu hafta sonu gerçekleşecek İtalya GP itibariyle sezon bitimine kadar alınabilecek maksimum puan 258, bakmamız gereken değişken Perez ile puan farkı ve alınabilecek maksimum puan arasındaki makasın ne zaman kapanacağı.

Verstappen'in her yarışı maksimum puanla kazanacağı, Perez'in ise her yarıştan sıfır çekeceği bir senaryoyu uyguladığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:

Yarış PER-MAX farkı Alınabilecek puan Şampiyonluk?
İtalya 164 232 Mümkün değil
Singapur 190 206 Mümkün değil
Japonya 216 180 Mümkün
Katar - Sprint 224 172 Mümkün
Katar 250 146 Mümkün
ABD - Sprint 258 138 Mümkün
ABD 284 112 Mümkün
Meksika 310 86 Mümkün
Brezilya - Sprint 318 60 Mümkün
Brezilya 344 52 Mümkün
Las Vegas 370 26 Mümkün
Abu Dabi 396 0 Mümkün

 

Tablo, en iyimser tahminlerle ilerlediğimiz takdirde Verstappen'in yalnızca iki yarış sonra, geçen yıl da şampiyonluğu ilan ettiği Japonya'da üçüncü şampiyonluğunu garantileyebileceğini gözler önüne sermekte.

Tek fark, geçen yıl Japonya'daki mücadele sona erdiğinde bitime dört yarış kalmasıydı, bu yıl ise Japonya'nın arkasından tam altı yarış daha gerçekleşecek.

Düşük bir ihtimal de olsa Japonya'da şampiyonluğunu ilan edecek bir Verstappen, bu konudaki kırılamaz gibi görünen rekoru da egale ederek "en erken şampiyonluk ilan eden pilot" unvanına ortak olabilir

Rekor şu anda Michael Schumacher'e ait, 2002 sezonunda bitime altı yarış kala, hem de Temmuz ayında şampiyonluğa uzanan Schumi, ay bazında kırılması neredeyse imkansız bir rekora imza atmıştı.

paylaşım
yorumlar

Horner: "Yarış boyunca ters gidebilecek çok fazla şey vardı"

Leclerc: "SF-23'ü Zandvoort'ta sürmek çok zordu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

Formula 1
İtalya GP

Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor" Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

Formula 1
İtalya GP

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var" Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!"

Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!"

Formula 1
İtalya GP

Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!" Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!"

Son Haberler

Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"

Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"

F1 Formula 1

Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir" Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"

Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

F1 Formula 1
İtalya GP

Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor" Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

F1 Formula 1
İtalya GP

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var" Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi

Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi

F1 Formula 1
İtalya GP

Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol