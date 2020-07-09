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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Şampiyonluğu zora soktuk"

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Verstappen: "Şampiyonluğu zora soktuk"
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 08:55

Max Verstappen, Avusturya'da yolda kalmasının ardından şampiyonluğu zora soktuklarını düşünüyor.

Max Verstappen, Avusturya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında 0.5 saniye geride üçüncü en hızlı dereceyi yapmıştı ve Lewis Hamilton'ın cezasının ardından yarışa ikinci sıradan başladı.

Hollandalı pilot, ilk bölümde orta lastiğe sahipti ve Bottas'la ayın tempoyu tutturamadı. Buna rağmen podyuma çıkma şansı çok yüksekti.

Fakat yaşadığı arıza nedeniyle yarışa erken veda etti ve şampiyona için çok ciddi puanlar kaybetmiş oldu.

Bu yıl şampiyona kısa süreceği için her puan altın değerinde olacak. Bu yüzden Verstappen, kaybedilen puanların, şampiyonada kendilerini zora soktuğunu söyledi.

Pazartesi günü Servus TV'ye Verstappen şöyle dedi: “Bu yarıştan sonra bunu (şampiyonluğu) kazanmak çok daha zor olacak."

"Eğer [en genç şampiyon] olabilirsem, olacak . Ama şimdi çok daha zor olacak. Henüz hiçbir şey bitmedi, ancak bu hafta sonundan çok fazla puan almamız gerekiyor."

“Sorunlar her zaman olabilir, ancak takvimde daha az yarış olduğu için gerçek bir talihsizlik oldu."

"İkinciydik, bu çok iyiydi ve farklı bir stratejiyle hareket ediyorduk. Bu yarışta neler olduğuna bakarsanız, çok şey olabilirdi. Ama şimdi konuşmak hiçbir şey ifade etmiyor."

Verstappen, Mercedes'in net şekilde lider olduğunu itiraf etti.

“Hız fena değildi, ama bunu geliştirmek istiyoruz. Mercedes şu anda tek turda bizim için çok hızlı."

“Daha sert lastiklerdeydim ve daha iyiydi, ama bu hafta sonu biraz daha zaman bulmak istiyoruz.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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