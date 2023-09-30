Verstappen: "Şampiyonluğu nerede kazanacağım umurumda değil"
Max Verstappen, Cumartesi günü Katar Grand Prix sprint yarışı sırasında üçüncü Formula 1 şampiyonluğunu kazanmasının onun için önemli olmayacağını söyledi.
Verstappen, sezondaki 16 yarışın 13'ünü kazanarak sezonu domine etmeye devam ediyor.
Şampiyona lideri şu anda takım arkadaşı Sergio Perez'in 177 puan önünde yer alıyor ve matematiksel olarak Verstappen, Katar'daki Sprint yarışında şampiyonluğu kazanabilir. Bunun için Perez'in yarışı en fazla üçüncü bitirmesi gerekiyor.
Verstappen'in önceki iki şampiyonluk zaferi tartışmalı bir şekilde gerçekleşti. 2021'de Abu Dabi'deki final yarışında kendisi ile Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesinin sonucunu geç gelen bir güvenlik aracı ve kuralların yanlış uygulanması belirlemişti.
2022'de Japonya Grand Prix'sinin kötü hava koşulları nedeniyle kırmızı bayrakla geçilmesinin ardından verilen puan miktarı konusunda bir karışıklık yaşandı. Yalnızca 28 yarış turu tamamlanmış olmasına rağmen, Verstappen'in şampiyonluğu elde etmesini sağlayan tam puanlar verildi.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate victory in the race and securing the 2023 Constructors title
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Sprint yarışlarının takvimde kalıp kalmaması konusunda bazı taraftarların sergilediği olumsuz tutum göz önüne alındığında, sprint yarışı ile Dünya Şampiyonluğunu elde etmek yine bir tartışma konusu olabilir.
Yarış hafta sonunun hâla devam ettiği bir Cumartesi günü üçüncü şampiyonluğunu almak isteyip istemediği sorulduğunda Verstappen, şunları söyledi: "Benim için önemli değil. Cumartesi, Pazar ya da sonraki hafta da gerçekleşse bunun olacağını biliyorum. Ama bu çok fazla düşündüğüm bir şey değil."
"Belki de bu iyi bir şeydir? Dışarıda güzel bir gece geçiririz ve Pazar günü startta biraz daha yavaş bir tepki verebilirim. Ama bunu gerçekten düşünmüyorum."
"Ekip olarak gerçekten harika bir yıl geçiriyoruz. Ayrıca nerede kazandığım da umurumda değil."
"Mesele beş yarış önceden ya da son yarış kazanmak değil. Bilmiyorum, bu gerçekten düşündüğüm bir şey değil."
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