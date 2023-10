Verstappen: "Şampiyonluğu nerede kazanacağım umurumda değil"

Verstappen, sezondaki 16 yarışın 13'ünü kazanarak sezonu domine etmeye devam ediyor.

Şampiyona lideri şu anda takım arkadaşı Sergio Perez'in 177 puan önünde yer alıyor ve matematiksel olarak Verstappen, Katar'daki Sprint yarışında şampiyonluğu kazanabilir. Bunun için Perez'in yarışı en fazla üçüncü bitirmesi gerekiyor.

Verstappen'in önceki iki şampiyonluk zaferi tartışmalı bir şekilde gerçekleşti. 2021'de Abu Dabi'deki final yarışında kendisi ile Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesinin sonucunu geç gelen bir güvenlik aracı ve kuralların yanlış uygulanması belirlemişti.

2022'de Japonya Grand Prix'sinin kötü hava koşulları nedeniyle kırmızı bayrakla geçilmesinin ardından verilen puan miktarı konusunda bir karışıklık yaşandı. Yalnızca 28 yarış turu tamamlanmış olmasına rağmen, Verstappen'in şampiyonluğu elde etmesini sağlayan tam puanlar verildi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate victory in the race and securing the 2023 Constructors title

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images