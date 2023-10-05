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Verstappen: "Şampiyonluğu ne zaman kazandığım sorun değil fakat sprint yarışlarının hayranı değilim"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cumartesi günü şampiyon olmasının kendisi için problem teşkil etmediğini fakat yine de sprint yarışlarının büyük bir hayranı olmadığını dile getirdi.

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, cumartesi günkü sprint yarışını ilk altıda bitirdiği takdirde üçüncü şampiyonluğunu elde edecek.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek etkinlik öncesi perşembe günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Verstappen, nasıl olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aslında titriyorum! (gülüyor) İyiyim! Harika bir yıl geçiriyoruz ve bu hafta sonuna gelirken yine kazanmak istiyoruz."

"Cumartesi günü kazanırsam ya da yapmam gereken neyse onu yaparsam, şampiyon olacağımı biliyorum. Fakat yine de asıl işimize yani iyi bir hafta sonu geçirmeye odaklanmış durumdayız."

"Bu başarıları elde edebildiğim için çok gururluyum ama aynı zamanda anı da yaşıyorum. Bu yüzden daha fazlasını başarmak istiyorum."

"Yarışmayı bıraktığımda, geriye dönüp bakacak ve elde ettiklerimi takdir edecek zamanım olacak. Küçük bir çocukken bu tür başarılar elde edebileceğimi hiç düşünmemiştim."

Sonrasında Katar'ın sıcağıyla ilgili şöyle dedi: "Çok sıcak ve nemli olan 2021 Suudi Arabistan'a benziyor. Bu yüzden çok zorlu bir yarış olacak. 2021'de buranın biraz daha soğuk olduğunu hatırlıyorum. Buna rağmen araçtan çıkınca ter içindeydik. Şimdi daha da sıcak. Sürücüler, araçlar ve lastikler için hiç kolay olmayacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Şampiyonluğun sprint yarışında kazanılmasının can sıkıcı olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Benim için değil. Hafta sonu boyunca kutlama yapabiliriz, yani sorun değil!"

"Şampiyonluğu burada ya da gelecek haftaki sprint yarışlarında kazanma ihtimali aniden ortaya çıkmış bir şey değil. Cumartesi günü kazanmak çok fazla bir şeyi değiştirmez ama bence sürücüler için normal yarış formatını tercih ederim."

"Bence daha heyecanlı ve antrenmanlarda ne yaptığınızı bildiğiniz için sıralama turlarında limitleri daha fazla zorlayabilirsiniz."

"Örneğin Suzuka'da ilk seansın hemen ardından sıralama turlarına geçerseniz, daha büyük kazalar yapma riskiniz olur ve o kadar da tatmin edici olmaz."

"Her zaman söylerim, bir sprint yarışı yaptığınızda zaten ana yarış için büyük bir tablo elinize geçer. Bu yüzden de yarışta araçların ne kadar iyi olacağını, kimin önde kimin geride olduğunu az çok anlarsınız. Bu da yarışla ilgili heyecanı ortadan kaldırıyor."

"Sıralama turlarını izliyorsunuz ve 'vay canına çok iyi ama yarışta geriye düşebilir' diyorsunuz. Sonuç belli olmuyor. Bunu sadece pazar günü görüyorsunuz. Oysa sprint yarışı nedeniyle bu durum ortadan kalkıyor. Yani hiçbir şey olmazsa ve kaza yapmazlarsa yarışı kazanıyorlar." cevabını verdi.

Sonrasında Katar'dan ne beklediğiyle ilgili şöyle dedi: "Burada hızlı olmamız gerektiğine inanıyorum fakat sadece bir antrenman seansımız var. Bu yüzden önemli olan piste çıkmak, aracı iyi bir aralığa getirmek. Fakat normal şartlar altında bizim için iyi bir pist olmalı. Bu yüzden iyi bir hafta sonu geçirmek istiyoruz." 

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