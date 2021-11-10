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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Verstappen: "Şampiyonluğu düşünmenin anlamı yok"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, kariyerinde üçüncü kez Meksika Grand Prix'sini kazanarak şampiyona için kritik bir zafer alsa da, henüz bu mücadeleyi düşünmüyor.

Verstappen: "Şampiyonluğu düşünmenin anlamı yok"

Red Bull Racing sürücüsü, bir ay önce Türkiye Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlamasının ardından, şampiyonada liderliği eline geçirdi.

Austin'de zafere ulaşan Hollandalı sürücü, geçen hafta sonu Meksika'da baskın bir zafer aldı ve bitime dört yarış kala Hamilton'la arasındaki puan farkını 19 puana çıkardı.

Sky Sports'a konuşan Verstappen, şampiyonadaki avantajıyla ilgili şöyle dedi: "Brezilya'da aynı sayıda puan kazanmak hatta orada bir sprint yarışı olacağı için birkaç puan ekstradan almak için yeniden elimizden geleni yapacağız."

"Bu sayede şampiyonadaki liderliğimizi daha da artırabiliriz. Hedefimiz her hafta sonu için bu."

"Şampiyonluk hayalleri içerisine girmeyeceğim. Bunu başarabilmek için Abu Dhabi'ye kadar savaşmaya devam etmemiz gerekecek."

"Şu anda pozitif şekilde gidiyoruz ancak sezonun önceki kısımlarına baktığımızda, bunun yeniden ortadan kalabileceğini gayet iyi biliyorum."

"Yani mevcut durumu çok fazla düşünmüyorum. Brezilya'da güçlü şekilde dönmemiz gerekiyor ve genel olarak her şey küçük ayrıntılarla ilgili olacak. Bu hafta sonu mesela cumartesi gününü pek iyi yönetemedik ve daha güçlü olmamız gereken bir pistte Mercedes sürücülerinin arkasındaydık. Bu açıdan Brezilya çok önemli bir yarış olacak."

Meksika gibi Brezilya da Red Bull'un genellikle güçlü olduğu bir yer. Fakat Verstappen, beklentiler konusunda temkinli durumda.

"Orası heyecan verici olacak. O pist de yüksek rakımda bulunsa bile, buradaki kadar yüksek değil. Mercedes'in harika bir düzlük hızı var ve buna Brezilya'da da ihtiyacınız var."

"Dediğim gibi her yarışta ayrıntıları yakalamaya çalışmalıyız. İşlerin pozitif veya negatif şekilde gelişebileceğini görmeliyiz. Mücadelenin yıl sonuna kadar yakın ve heyecanlı olmasını bekliyorum.”

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